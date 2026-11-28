Votación en el pleno de la Diputación de A Coruña Cedida

Las cuentas de la Diputación de A Coruña para 2027 salieron adelante en el pleno del organismo provincial, celebrado este viernes, con los votos a favor de los 17 diputados del PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, y la oposición de los 14 representantes del Partido Popular.

El importe del nuevo presupuesto será de 293.930.000 euros, lo que supone un incremento del 14,6% con respecto al del anterior ejercicio, traduciéndose en unos 33 millones de euros más. La previsión es que las nuevas cuentas entren en vigor el próximo 1 de enero.

La principal partida del texto económico se corresponde con el POS+2027 –Plan Único–, que se aumentó en un 4,55%, pasando de los 88 millones de euros en 2026 a los 92 millones de euros en 2027. Cada Ayuntamiento podrá decidir qué parte de su asignación dedica a obras y cuál es la necesaria para el funcionamiento de los servicios municipales.

Otro de los programas destacados de las nuevas cuentas es el POS+ Social, que aumenta de ocho a nueve millones de euros, una subida del 12,5%, así como el presupuesto de Servicios Sociais, que alcanza los 17,31 millones de euros.

Una de las medidas con mayor impacto en las localidades es el aumento de 14 la 16 euros en la aportación provincial por hora de Servizo de Axuda no Fogar (SAF). En este sentido, la Diputación prevé financiar cerca de 400.000 horas de atención en 2027.

El refuerzo de la atención domiciliaria se complementa con el desarrollo de Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores en As Pontes, Rianxo y Ordes, diseñadas para que aquellas personas que precisen atención residencial puedan recibirla cerca de su familia y comunidad.

Entre otros aspectos del presupuesto provincial, se encuentra el Plan de Empleo Local, que crece un 7,1% y refuerza el apoyo al emprendimiento. De este modo, la iniciativa de empleabilidad contará con 17,53 millones de euros, frente a los 16,37 millones de 2026. El PEL-Emprende suma 1,2 millones de euros y pasa de 6,73 millones a 7,93 millones de euros.

Las líneas de financiación destinadas a las pymes alcanzan los 4,9 millones de euros y el programa PEL-Concellos contará con 3,62 millones. Los planes provinciales de infraestructuras movilizarán el próximo 2027 32,17 millones de euros, incluidos cinco millones adelantados a 2026.

La mayor asignación, 22,55 millones, se destina al mantenimiento de carreteras provinciales, mientras que 5,24 financiarán inversiones en los viales, 2,86 millones de euros se dedicarán a sendas peatonales y 750.000 euros al plan de calzadas que se transferirán a los concellos en el futuro más inmediato.