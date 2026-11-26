Dispositivo desplegado ayer en el lugar Speis

Un particular dio aviso ayer por la tarde de un coche accidentado en la autovía AG-64, en dirección Ferrol, a la altura del kilómetro 11. Como es habitual, hasta el punto se desplazaron los equipos de emergencias, que, en el caso del Speis de Narón, confirmaron la salida de vía en el carril izquierdo.

"Aseguramos la zona y comprobamos que no había nadie en el interior", explican los bomberos naroneses, añadiendo que "buscamos en los alrededores y no se localizó a nadie".

El suceso está siendo investigado por la Guardia Civil.