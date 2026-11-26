Tapiz elaborado en Fene por las Mulleres do Gancho Concello

La práctica totalidad de los Concellos que componen las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal han diseñado una amplia programación con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Las propuestas de los diferentes ejecutivos locales –que incluyen también actividades impulsadas por otros organismos, como la Diputación– no se ciñen solamente a la propia efeméride, sino que se extienden a lo largo del mes de noviembre y, en algunos casos, adquieren asimismo un carácter intermunicipal –como en el caso de la campaña ‘De faro a faro contra las violencias machistas’, impulsada por los Ayuntamientos orteganos–.

Todas ellas comparten un mismo objetivo: mostrar la repulsa unánime hacia la violencia estructural que padecen las mujeres.

Charlas, teatro o exposiciones

Así, el Ayuntamiento de Ares iluminó este miércoles –como lo hicieron muchos otros– la fachada de la casa consistorial “como xesto simbólico” de apoyo a la visibilización de esta causa. Además, ya ha celebrado algunas actividades enmarcadas en el 25N, como un proyecto de mindfulness o un taller y un cuentacuentos en el CPI As Mirandas. Precisamente, el colegio acogerá el día 30 el escape room ‘A viaxeira no tempo’ y el 3 de diciembre se llevarán a cabo las Xornadas anuais de Violencia de Xénero. Estas se desarrollarán tanto en horario de mañana como de tarde, con la presencia del alcalde, Julio Iglesias, y la edila Victoria Montenegro en la recepción de participantes –el programa completo puede consultarse en la web del Concello–.

Mientras, en As Somozas el Circuíto en Igualdade de la Diputación llevará al centro cívico sociocultural, mañana día 27, la obra de teatro ‘Viki e a felicidade’, una propuesta “chea de música, fantasía e diversión para descubrir, en familia, o segredo da felicidade”, explica el Ayuntamiento.

En Fene, la programación por el 25N reunió ayer en la casa consistorial a las Mulleres do Gancho, que elaboraron colectivamente una nueva pieza textil –un mural dedicado a las hermanas Mirabal, integrantes del Movimiento Revolucionario del 14 de junio– vinculada a la reinvindicación de la efeméride. “Temos que lembrar as mulleres asasinadas e todas aquelas que sofren ou sufriron violencia, pero tamén insistir en que existen moitas formas de violencia machista e que algunhas delas poden permanecer ocultas ou mesmo normalizadas. Identificalas é tamén unha parte imprescindible da prevención”, declaró la alcaldesa, Sandra Permuy.

Tras esta recepción, se llevó a cabo un taller de Indira y la lectura del manifiesto institucional, aunque la programación del gobierno fenés no se limitó a los actos formales, sino que llegó también al IES local con la celebración del taller ‘Sementes de Cambio’.

Cedeira celebrará su actividad central este sábado, a las 18.30, en el auditorio municipal. Allí se leerá un texto –por parte de la Asociación O Beco, de padres y madres del IES Punta Candieira– en el que se condenarán todas las formas de violencia machista, recordando a las víctimas y poniendo el foco en la juventud. La artista escénica Simone Jenkinson ofrecerá posteriormente una performance titulada ‘O Camiño’ y la cita concluirá con la actuación de la pianista local Clara Bellas.

En el caso de Moeche, el Ayuntamiento anunció hace unos días que se suma a la campaña ‘De Fronte’ del organismo provincial –con propuestas en CEIP San Ramón y la actuación de Isabel Risco con la comedia ‘As aventuras de Nabiza Girl: O estraño caso da cultura minguante’ el 5 de diciembre (19.00 horas)– y que ratifica la declaración institucional de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). A este texto se sumará también el Concello de San Sadurniño, que abordará el tema en el pleno que celebrará esta tarde. El ejecutivo que dirige Secundino García acogerá también la representación ‘Planeta LGTBIQ’, un espectáculo del Circuíto en Igualdade de la Diputación. Será hoy, en la Casa da Cultura, a partir de las 12.45 horas.

La plaza del Concello de Mugardos albergó una concentración por el 25N, un acto que también se repitió en el municipio de Valdoviño. Allí se procedió a la lectura de la declaración institucional, aprobada por unanimidad en el pleno, y se repartieron chapas con mensajes como ‘Eu non son esa que ti imaxinas’, ‘E a culpa non era miña, nin onde estaba nin como vestía’ o ‘Eu son aliado contra a violencia de xénero’. La programación valdoviñesa continuará esta semana con talleres en el CPI Atios o ‘Irmandiñas’, una nueva red de apoyo y participación para mujeres que comienza en Loira este mismo jueves, la casa consistorial acogerá la presentación de trabajo de campo ‘Observatorio Comunitario de Igualdade e Prevención da Violencia de Xénero no ámbito rural’.

Narón inició su programación especial a principios de mes. Esta incluyó, entre otras propuestas, la Semana da Muller na Ciencia, la exposición ‘Romper co molde: repensar as masculinidades’ o el vídeo ‘Gema’, de mujeres referentes de Narón. También se llevó a cabo un curso de defensa personal femenina y, el próximo día 28, se celebrará el cuentacuentos ‘Moito que limpar’. La alcaldesa, Marián Ferreiro, incide en que el “camiño que nos queda por andar para acadar os obxectivos previstos precisa da implicación de toda a sociedade”.

En Neda, las lluvias provocaron la cancelación de la ‘Marcha polo bo trato’ que cada 25N protagoniza el alumnado de los centros educativos, aunque sí se celebró, entre las actividades previstas, el ‘Encontro escolar polo bo trato’ en la Casa da Cultura. Cabanas también cambió la fecha de la ruta circular del 25N, que se llevará a cabo finalmente el 5 de diciembre, y la caminata tuvo lugar en Monfero el pasado domingo, cuando se repartió entre los participantes material de sensibilización.

El Concello de Pontedeume procedió ayer a la lectura del manifiesto y el 30 celebrará una charla-coloquio bajo el título ‘O control dixital nas relacións de parella. Límites entre a confianza e a invasión da privacidade’. Por su parte, el Ayuntamiento de As Pontes es otro de los que organizó diversas actividades durante todo el mes –las propuestas se extenderán hasta el 18 de diciembre–, desde charlas a exposiciones. Hoy mismo la Casa Dopeso acoge ‘Coser e Cantar’, de Marta Ortiz (18.00 horas), una iniciativa para menores a partir de seis años.