Polígono de Penapurreira Jorge Meis

El plazo de ayudas a proyectos empresariales en zonas de transición justa se mantendrá abierto entre enero y marzo del año que viene, según avanza el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –Miteco–.

El calendario de presentación de solicitudes era el dato que restaba por conocer, pues a comienzos de mes el Ministerio ya había cifrado en 50 millones la cantidad destinada a estos dos programas, así como la modificación de las bases para favorecer una mayor participación.

En ese sentido, se reduce de 30.000 a 6.000 euros el importe de la inversión mínima exigida para acceder a las ayudas a pequeños proyectos en los municipios de transición, con lo que, además, se abre a inversiones de menor tamaño en negocios como bares, restaurantes, peluquerías o comercios minoristas, “cuya actividad”, explica el Miteco, “resulta fundamental para mantener el empleo y los servicios de proximidad en los territorios”.

Por otra parte, se simplifica la documentación necesaria para pedir las ayudas y, además, la cuantía máxima de las subvenciones a proyectos empresariales generadores de empleo aumenta de tres a cinco millones de euros por iniciativa.

Otra de las modificaciones afectan a la obligación de ejecutar y abonar el 15% de la inversión durante los primeros nueve meses, un requisito que se elimina porque dificultaba la puesta en marcha de proyectos pendientes de licencias y autorizaciones.

Cuatro empresas de la comarca se beneficiaron de la convocatoria anterior, la de 2025: Montajes y Estructuras Lago, en Vilar do Colo; y WIM Studio Percebeiros, Delicias Coruña e Intacta Gestión Ambiental, todas ellas en As Pontes. En total, las subvenciones ascienden a 2,4 millones y el número de puestos de trabajo generados con estos proyectos se sitúan en los 75.