La reunión de trabajo tuvo lugar en el centro cívico de Canido J. G.

Los candidatos comarcales del BNG al Congreso y al Senado, Manuel Polo y Pilar Lozano, acompañados del diputado y alcaldable Mon Fernández, se reunieron este jueves en el centro cívico de Canido con representantes de los comités de empresa de Navantia Ferrol, Megasa y Reganosa para abordar las diferentes propuestas de la formación en materia industrial en el entorno de Ferrolterra.

Tras la reunión, los nacionalistas trasladaron a los medios algunas de las conclusiones de la cita, reivindicando que, durante la presente campaña, su formación ha presentado “iniciativas moi claras” de cara a lograr una diversificación en el sector. Una de las principales, afirmó, es “a defensa do proxecto de SAIC no porto exterior”, señalando que “é un exemplo de algo que se pode facer na comarca” pese a generar “resistencias por parte do Partido Popular”.

En el caso del naval, el portavoz defendió la necesidad de impulsar “un complexo integral da ría” en el que se potencien todas las áreas de actividad, desde la construcción de buques al desarrollo de componentes eólicos, pasando por reparaciones y una apuesta decidida por la Fábrica de Turbinas. A este respecto, el nacionalista insistió en que las factorías ferrolanas son “moi competitivas”.

Por último, en relación a la situación de Megasa –y, en general, a todas las industrias electrointensivas de Galicia–, Polo abogó por contar con “unha tarifa eléctrica galega”, lamentando que el coste en el área sea el mismo que en zonas que no generan.