Tramo entre Ferrol y Ortigueira AEIG

El Boletin Oficial del Estado (BOE) recogió en su edición de este jueves la adjudicación –a la firma Grusamar Ingeniería y Consulting, por 479.681,50 euros– del contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto de reparación de los desmontes de la línea de la antigua FEVE entre Ferrol y Viveiro, así como el de refuerzo y consolidación de diversas trincheras en el trecho entre Ortigueira y Burela.

Según el anuncio, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recibió un total de 13 ofertas, de las que ocho se correspondieron con Pymes –como es el caso de la adjudicataria–. Se abre ahora el plazo, por 15 días, para quienes deseen presentar algún recurso. Estas obras de reparación de los desmontes entre Ferrol y Viveiro, con una inversión de 3,4 millones de euros, se suman a otras actuaciones similares que el ADIF está llevando a cabo en la línea de ancho métrico Ferrol-Pravia para mejorar la fiabilidad de la infraestructura