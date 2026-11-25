Reunión de la junta directiva de Seitura 22 Cedida

La junta directiva de Seitura 22 ha aprobado las ayudas Leader para las próximas tres anualidades, que movilizarán más de 2,7 millones en inversiones hasta 2028 en Ferrol, Eume y Ortegal. En este sentido, el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR)aprobó recientemente las aportaciones de la última convocatoria, que contó con un presupuesto superior a los 1,1 millones de euros –el doble de lo consignado en la anterior– que se repartirán entre un total de 29 proyectos, de los que 18 se corresponden con iniciativas productivas.

Seitura analiza los 59 proyectos que optan a las ayudas Leader, que podrían movilizar nueve millones Más información

Seitura 22 realizó en los últimos meses un intenso trabajo de difusión de estas subvenciones, respaldada por Concellos y entidades del territorio, logrando que optasen a estos fondos 59 iniciativas –algunos desistieron a lo largo del proceso administrativo de valoración de propuestas y 16 quedarán ahora en lista de espera para acceder a las subvenciones–. Desde el GDR indican que la tipología de los proyectos aprobados es muy diversa y van desde la creación de nuevas ocupaciones –como una explotación ganadera de venta de carne o un glamping–, la puesta en marcha de un centro de día o la diversificación de líneas de negocio. La relación completa puede consultarse en la página web de Seitura 22.