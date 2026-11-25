Aneiros en su visita a Safari Park Fene Xunta

La Xunta ha concedido este 2026 un total de 323.000 euros en subvenciones a 23 proyectos empresariales que encabezan mujeres en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Así lo indicó la delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, que, aprovechando la resolución de la convocatoria de ayudas de la Consellería de Política Social e Igualdade, visitó dos de los negocios beneficiarios del programa Emega 2026.

En total, las tres comarcas suman 23 nuevas iniciativas lideradas por mujeres. Aneiros realizó su primera parada en Box Lady Fight Club, un centro de boxeo de la ciudad naval, pensado solo para clientela femenina y que ofrece un espacio donde iniciarse en este deporte y entrenar con regularidad. Posteriormente, la delegada se trasladó al municipio fenés para visitar Safari Park Fene, un recinto que se alquila para celebrar eventos y que también dirige una emprendedora.

Un total de 14 emprendedoras de Ferrolterra contaron con las aportaciones del Emega Más información

Cabe señalar que el programa Emega contó en esta edición con un presupuesto de cinco millones de euros, repartidos en cuatro líneas: Emerge, Impulsa, Innova y Concilia. Con ellas, la Xunta financia tanto la puesta en marcha de nuevos negocios como la mejora y la reactivación de empresas que hubiesen sido creadas por mujeres. Las aportaciones van desde los 8.000 a los 42.000 euros por beneficiaria, en función de la categoría solicitada y del número de puestos de trabajo creados o mantenidos. A estas cuantías podría sumarse una ayuda complementaria –la Concilia–, que oscila entre los 3.000 y los 5.000.