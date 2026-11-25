Espinosa de los Monteros, González Formoso, Lorenzana, Cuervo-Arango y Castro, este miércoles en la sede de Seara Daniel Alexandre

La empresa Pasek redobla su apuesta por Ferrolterra con Duncon, el proyecto de regeneración industrial que busca sacar el máximo partido a los componentes de la dunita para su aplicación en diferentes sectores industriales. La sede de la asociación de empresarios Seara de As Pontes ha acogido este miércoles la presentación de una iniciativa en la que el grupo fundado en Asturias pero con una fuerte presencia en la comarca (en Cariño precisamente es donde explota este mineral) invertirá 70 millones y creará alrededor de 100 empleos cuando se completen las diferentes fases de implantación.

Al acto acudió la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y también el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, que recordaron el arduo trabajo desde que hace ya tres años la empresa planteó esta posibilidad en As Pontes. Duncon, que, según explicó su consejero delegado, Pablo Cuervo-Arango, quiere estar ya en fase de producción en 2028, ocupará una parcela de cerca de 41.000 metros cuadrados, con una nave de más de 18.500, en el polígono de Penapurreira, donde hace apenas un mes también se presentaron las instalaciones de Indra, que llevaba sin uso desde hace una década y media.

Entre Pablo Cuervo-Arango y Hernando Espinosa de los Monteros, director general de Pasek, explicaron los detalles de esta nueva fábrica que, aseguraron, es el resultado, en primer lugar, de una dilatada experiencia de más de medio siglo en el sector de la minería, y también de un intenso proceso de investigación, innovación y desarrollo para "transformar los distintos componentes de la dunita en materiales de valor para diferentes sectores industriales".

Espinosa de los Monteros precisó las aplicaciones de este mineral. Una de ellas es la sustitución parcial del clínker como componente del cemento (reduciendo así la huella ambiental), otro el tratamiento de aguas, la producción de detergentes y la fabricación de cables y plásticos resistentes al fuego, así como neumáticos más eficientes y, si se acompaña de otros procesos adicionales de transformación, contribuir también a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. "Todo parte de la dunita de Cariño", subrayó el director general de Pasek.

El proyecto ya ha superado varias fases (investigación, ensayos, ingeniería preliminar, tramitación administrativa) y los esfuerzos de la compañía se centran ahora en la ingeniería de detalle y el diseño de una planta industrial que ya tiene y en la implantación por fases. En la primera, que los propietarios quieren que esté operativa en 2028, se invertirán 20 millones y se crearán 30 puestos de trabajo. "La industria se mide no solo por la capacidad de producir, sino por el valor que generan sus recursos", señaló Cuervo-Arango.

Por la parte asociativa, José Castro, presidente de Seaga, se congratuló por los "buenos resultados" que ofrece siempre la "colaboración institucional" y "entre las empresas y las entidades del territorio", un valor que también destacaron el alcalde, Valentín González Formoso, y la conselleira, María Jesús Lorenzana. El regidor comenzó afirmando que la materia prima, la dunita, es "moi similar ao que deu vida ás Pontes durante máis de medio século" (el lignito)" y agradeció al equipo de la Consellería de Economía e Industria, y también al presidente autonómico, Alfonso Rueda, su "implicación e determinación desde o primeiro momento, cando había outro proxecto para esta mesma parcela".

González Formoso hizo hincapié en la importancia de la diversificación. "Non podemos depender só da construción naval", dijo, "porque a dependencia do estaleiro é enorme". En ese sentido, resaltó la necesidad de que se desbloqueen los proyectos eólicos "nesta comarca, que suman un investimento conxunto de 900 millóns e, só nesta vila, 400 empregos".

Por último, la conselleira, María Jesús Lorenzana, aseguró que el proyecto de Pasek para As Pontes "representa a estratexia industrial que a Xunta está a pór en marcha", empezando por la diversificación, "da que esta bisbarra é un exemplo cos novos proxectos: defensa, automoción ou mineral, contribuíndo así a xerar cadenas de valor e o incremento das capacidades industriais e económicas desta bisbarra". Lorenzana también aludió a que iniciativas como la de Duncon permiten "reter e atraer talento" y que los "beneficios da transformación da dunita queden tamén no territorio".