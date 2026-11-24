El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso Cedida

La Diputación abrió este amrtes el plazo para solicitar las ayudas del Plan de Emprego Local (PEL) de 2027. El gobierno que dirige Valentín González Formoso dota a esta nueva convocatoria de un presupuesto inicial de 8,66 millones, dirigidos a pymes, microempresas y autónomos de los municipios rurales. El objetivo es que puedan contratar personal, mantener puestos de trabajo, modernizar sus negocios y hacer frente a los gastos fijos.

“O PEL constitúe un dos principais programas dentro da estratexia da Deputación da Coruña para impulsar e fortalecer o tecido empresarial dos pequenos concellos, fomentar a creación de emprego e axudar ás persoas autónomas e ás pequenas empresas a consolidar e facer medrar os seus negocios”, aseveró el responsable provincial.

Así las cosas, cabe recordar que las cuatro grandes líneas de ayudas del PEL son compatibles entre sí, pudiendo recibir los beneficiarios que cumplan los requisitos hasta 48.900 euros.

La línea PEL-Pemes para Creación y Ampliación de puestos de trabajo dispondrá de 3,5 millones de euros, cubriendo las subvenciones hasta el 60% de los costes salariales y de la Seguridad Social –con un máximo de 12.000 por contrato a jornada completa–.

Mientras, a través del PEL-Pemes Mantemento, la Diputación destina otros 1,2 millones a dar continuidad a los contratos indefinidos formalizados al amparo del PEL-Pemes de 2026.

Por su parte, el PEL-Emprende Investimento contará con 2,76 millones de euros y financiará hasta el 70% de la inversión de la compra de maquinaria, mobiliario, aplicaciones o equipos informáticos.

Por último, la línea PEL-Autónomos (1,2 millones) busca prestar soporte en los municipios de menos de 10.000 habitantes para sufragar las cuotas a la Seguridad Social y el alquiler de oficinas, locales comerciales o centros de trabajo.