Foto de familia en el coworking de A Capela Cedida

Ayudar a las Pymes, personas autónomas y emprendedoras para que incorporen herramientas digitales a su trabajo. Este es el principal objetivo del programa que comenzará este martes en Boiro y que impulsan la Diputación de A Coruña y el Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG).

Esta primera iniciativa consistitá en un taller gratuito, bajo el título ‘IA que traballa para a túa peme”, que mostrará las herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y agilizar la gestión daria de un negocio. La pretensión de ambos organismos es que las actividades –se prevén también sesiones individuales de asesoramiento– lleguen a los doce centros de los que dispone la Rede Coworking de la Diputación, que en el caso de Ferrolterra afecta a los centros de A Capela, Moeche y As Pontes, acordando con el personal que gestiona cada uno de ellos las acciones, teniendo en cuenta las consultas de las empresas en cada comarca y la formación que ofrece cada espacio.

Formación gratuita

Además, desde la Diputación inciden en que la colaboración con el ITG amplía los servicios de la estrategia ‘Provincia Emprendedora’, que el organismo impulsa a través del Plan de Emprego Local (PEL). En el marco de este programa se ofrece, junto a la Confederación de Empresarios da Coruña, formación gratuita en materias como el comercio electrónico, márketing digital, finanzas, dirección de equipos o gestión empresarial.