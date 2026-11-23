Un momento de la visita de Aneiros a la pyme beneficiaria de las ayudas Xunta

La delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, visitó el municipio de Cerdido con el objetivo de conocer de primera mano la inversión de una pyme en tecnologías forestales y comercialización de productos. Esta empresa resultó beneficiaria de las ayudas de la Xunta para mejorar la competitividad del tejido industrial forestal-madera. Así las cosas, desde la Delegación Territorial explican que el proyecto consistió en la adquisición de un nuevo equipo procesador de cadena para incrementar la capacidad de transformación de madera con medios propios, así como su potencial comercializador. Cabe destacar que esta convocatoria de la Consellería de Economía e Industria está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y cuenta con una dotación de once millones de euros.

Estas subvenciones se dividen, además, en cinco líneas: gestión forestal activa; madera y biomasa; castaña y resina; valor añadido en la primera transformación de la madera; y medición, trazabilidad y caracterización de la madera objeto de aprovechamiento. Las aportaciones, en concurrencia competitiva, cubren el 40%, con un máximo de 200.000 euros para las líneas 1 y 4; de 160.000 para las 2 y 3; y de 50.000 euros en el caso de la línea 5.