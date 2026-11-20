El aula da natureza de Valdoviño acogerá varias actuaciones Archivo

El Concello de Ares y el de Valdoviño programan actividades para celebrar el Día Internacional de la Música, tanto este sábado 21 como el próximo lunes.

Así, la agenda cultural de otoño del Concello aresano alberga en la tarde de este sábado una cita que ya está consolidada en el calendario anual y para la que el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la rondalla Trovadores de Ares y el Casino, además de formar parte de la Rede Cultural de la Diputación.

El evento propone una tarde de encuentro en torno a la música coral y tradicional, contando, de este modo, con la participación de cuatro formaciones de larga trayectoria como son la Coral A.C. Cruceiro do Monte –de Teo–, el Coro polifónico Verdoejo –Portugal y la rondalla Trovadores –Ares–. El acto dará comienzo a las 17.30 horas en el Casino aresano.

Valdoviño, para escolares

Por su parte, el Concello de Valdoviño centra en los más jóvenes la celebración de la efeméride, con un programa que se desarrollará el lunes 23 y el jueves 25.

El ciclo comienza en el Aula da Naturaleza-Punto de Atención a la Infancia, donde se pondrá en escena el espectáculo ‘Pelica de burra’, de la compañía de Vero Rilo. El martes 24, 42 Norte representará el espectáculo ‘Dedín, dedín, dedal’, que estará dirigido a los estudiantes del CRA Valdoviño y del CPI Atios. Estas representaciones tendrán lugar en el auditorio de la Casa da Cultura.

Ya el miércoles 25 Brais das Hortas ofrecerá ‘Comisión de festas-Novo espectáculo’ y el jueves Ludus Tonalis subirá al escenario la pieza ‘Lingua nai’. Ambas serán en la Casa da Cultura para alumnado del Atios