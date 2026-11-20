La CIG urge a Navantia a tomar medidas para dotar de actividad el astillero de Fene
La Federación de Industria incide en que la factoría "segue discriminada"
La Federación de Industria de la CIG ha denunciado este viernes la "grave situación" por la que desde hace meses atraviesa Navantia Fene, "sen carga de traballo, sen investimentos e sen contratación directa", e insta a la empresa a tomar medidas que el sindicato, explicó Serxio Martínez, tiene identificadas para poder salir de ella: "dotar o estaleiro de carga de traballo propia e non ser unha auxiliar do de Ferrol (facendo algúns bloques), ter máis persoal propio, pois é o único centro que queda fóra da convocatoria de prazas, e pór en marcha investimentos en diques para non ter que renunciar a traballos, como pasa actualmente".
El secretario comarcal de la Federación de Industria de la CIG asegura además que "resulta curioso que Navantia tomase a decisión de concentrar toda a actividade de Seanergies en Fene no momento en que se sabía que durante bastante tempo non ía haber ningún tipo de encargo neste sector". Además, recuerda que tanto a través del comité de empresa como del intercentros, el sindicato nacionalista ha reivindicado que se creen plazas en Fene para acabar con "esta discriminación absoluta" que sufre. Cabe recordar que la factoría de Perlío tiene alrededor de 165 trabajadores y trabajadoras en plantilla y que, de ellos, más de la mitad están desplazados a Ferrol.
Martínez también hizo hincapié en las inversiones "se queremos que o centro sexa competitivo e teña futuro". Las peticiones se centran en los diques de grandes dimensiones tanto para reparaciones como para nueva construcción o incluso transformación de grandes buques, "algo que a día de hoxe non se pode facer neste estaleiro. Se a isto lle sumamos a carencia de contratos de Seanergies, estamos condenando ao peche a este estaleiro".
La CIG subraya que la situación es "crítica" y que "o que nos tememos é que se está preparando novamente unha travesía no deserto para Navantia Fene, unha especie de veto encuberto".
En estos momentos, más allá de "algúns bloques para as F-110 e o programa FSS", apunta Martínez, "non hai produción e a nosa obriga é denunciar o que está a pasar. Non podemos quedar coa mensaxe de que hai moitísima carga de traballo en Ferrol, si, pero despois que? Temos que dotar os estaleiros das infraestruturas necesarias para que no momento en que haxa un periodo de pouca de actividade poidamos dedicarnos a outras cousas; por iso necesitamos os diques".
En esa línea, la CIG cree que "non é admisible que haxa barcos que navegan fronte as nosas costas e non teñamos un dique no que non poidan entrar polas dimensións dos que temos, que non poidamos facer grandes transformacións porque ocupamos os diques durante meses e non poden entrar outros barcos".
Por su parte, Pepe Teixido, responsable de la sección sindical en Navantia Ferrol, censura la "perda de capacidade" en un sector, el de las energías renovables, "polo que se apostou no seu momento, mesmo con proxectos pioneiros como un parque de eólica flotante" y critica que "cada vez máis se estea focalizando a actividade no militar". Además, en lo que respecta al empleo en el centro de Fene, recuerda que fue el único que se quedó en las tasas de reposición (el 75%) acordadas en el ERE de 2018. "É o único en que non se incrementou o plantel", advierte, por lo que "non hai un equipo que estea intentando facer un produto propio nin se están buscando alternativas para diversificar: parece que o único que temos son unhas instalacións para alugar".
En la concentración de delegados estaban también la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, y el candidato del BNG al Congreso, Manuel Polo. "Navantia Fene", dijo la regidora, "leva moito tempo en seco e isto é unha condena para o concello. Imos solicitar unha reunión coa dirección de Navantia para que nos expliquen os plans para este estaleiro". Polo, por su parte, insistió en que se debe apostar "con decisión pola diversificación do estaleiro, por explorar novos mercados e por manter a actividade naqueles que xa coñecemos". Además, invitó a la ciudadanía a "coller os programas electorais de PP e PSOE e buscar as palabras naval, Navantia, barcos, Ferrol ou Fene... Levarán unha sorpresa. E logo, que collan o do BNG".