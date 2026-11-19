El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, en una reunión Cedida

La Diputación de A Coruña ha anunciado que prevé invertir 9.631.311,56 euros para financiar los servicios sociales municipales de la provincia.

Dentro de esa cuantía, 6.071.860,16 se destinarán al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), de los que 1.803.570,40 euros irán para las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, que suman un total de 19 municipios, así como 33 empleos y 112.723 horas en este servizo de asistencia.

Concretamente, Ares será el concello, tanto de la provincia como del área de Ferrolterra, que más cantidad percibirá: 280.000 euros. Por otro lado, a nivel comarcal, le siguen los municipios de Neda, que contará con un montante de 192.000 euros, y As Pontes, para el que se invertirán hasta 208.800.

Fene continúa la lista con poca diferencia respecto a la localidad pontesa, puesto que recibirá 208.000, mientras que en Pontedeume serán 165.200 los euros destinados a su SAF.

En cambio, Ortigueira y Mugardos ocupan la sexta y séptima posición respectivamente. Según las previsiones de la administración, la primera conseguirá 162.000 y la segunda 153.478,40 euros. El siguiente concello con mayor dotación económica será Mañón –142.800–, seguido de Cariño –140.336– y de Cabanas –136.876–.

Valdoviño, por su parte, ocupa la undécima posición, dado que contará con una inversión para su Servizo de Axuda no Fogar de 97.600 euros. Después, las localidades de Monfero, Vilarmaior, Cerdido y Cedeira percibirán 88.000, 86.480, 82.00 y 72.000 euros, respectivamente.

Por otra banda, Moeche y A Capela recibirán la misma cuantía –58.000–. Finalmente, San Sadurniño y As Somozas serán los municipios que cerrarán la tabla. En este caso, la Diputación de A Coruña ha informado de que, según las previsiones invertirá 56.00 y 46.000 euros en cada uno.