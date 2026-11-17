O Sergas e as universidades galegas reforzan a atención psicolóxica aos estudantes
O Servizo Galego de Saúde (Sergas) e las tres universidades públicas galegas asinaron este martes un convenio de colaboración dotado con 60.000 euros para reforzar o acompañamento psicolóxico aos estudantes, mediante a implantación e avaliación dun protocolo común de prevención, acompañamento e detección temperá de problemas de saúde mental.
O acordo, subscribido polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e os reitores das universidades de Vigo, Santiago e A Coruña, dá continuidade ao asinado en 2025, ano no que os dispositivos de acompañamento psicolóxico das institucións académicas atenderon a un total 370 alumnos.
A reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, agradeceu a la Consellería de Sanidade a oportunidade de traballar conxuntamente nunha cuestión "tan importante para o benestar da comunidade universitaria e para o benestar dos nosos estudantes".
O convenio permitirá "implantar e avaliar un protocolo que se traballou de xeito conxunto" e que busca que tanto o sistema sanitario como o educativo "traballen na mesma liña na atención psicolóxica da comunidade", expresou.
Así mesmo, destacou que o benestar psicolóxico é "fundamental" para que os estudantes desenvolvan a súa actividade académica en las mellores condicións e facilitar a súa integración sociolaboral.
Pola súa banda, a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, subliñou a responsabilidade das universidades de "crear contornas seguras a nivel de saúde mental", máis aló da súa función de transmitir coñecementos e formar profesionais.
Crujeiras explicou que a USC dispón dun Servizo de Atención Psicolóxica que atendeu a máis de 600 persoas e realizado máis de 4.600 intervencións nos últimos catro anos e para o que a día de hoxe hai lista de espera.
Tamén defendeu a necesidade de dar continuidade a estes recursos para que os estudantes saiban que a institución en la que cursan os seus estudos "pode acompañalos no seu proceso académico".
O reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, sinalou que a súa institución desenvolve desde 2021 o programa Afrontemos, que prestou atención personalizada a máis de 620 persoas.
Finalmente, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, situou a saúde mental entre as prioridades do Gobierno galego e lembrou que a colaboración coas universidades permitiu elaborar en 2025 un protocolo común, do que agora se aborda a súa implantación e avaliación.
Con esta iniciativa, Galicia adiántase ás esixencias do novo Estatuto do Estudantado Universitario, que recoñece o dereito do alumnado a unha atención psicolóxica gratuíta e accesible e á coordinación cos servizos públicos de saúde.
O obxectivo, explicou, é que os estudantes poidan acceder a unha atención psicolóxica próxima e que exista "unha coordinación efectiva" cos recursos sanitarios cando necesiten asistencia especializada.
O conselleiro destacou ademais que o protocolo incorpora mecanismos de prevención, acompañamento e detección temperá, e anunciou que o Sergas e as universidades continuarán traballando nun procedemento específico para previr e intervir ante condutas suicidas.