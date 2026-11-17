Galicia aproba a lei que regula o uso da intelixencia artificial na educación
O Parlamento galego aprobou este martes a lei de educación dixital, un texto que a Xunta considera pioneiro e que regula, entre outras novidades, o uso da intelixencia artificial (IA) na educación.
A lei contou co respaldo do PP, grupo maioritario na Cámara autonómica e a abstención do deputado do Grupo Mixto; mentres que PSdeG e BNG, que xa pediran a devolución do texto nun trámite anterior, votaron en contra por considerar que a norma non recolle as achegas tanto dos seus grupos como da comunidade educativa.
Galicia convértese en "la primeira comunidade en regular o uso de la IA na educación e o dereito á desconexión do alumnado" e consolidará a educación "híbrida", que combina as ferramentas dixitais con las tradicionais, destacou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
A norma establece que o uso do móbil para fins pedagóxicos permitirase unicamente a partir de terceiro da ESO e os alumnos só poderán utilizar dispositivos dixitais de xeito individualizado na aula a partir de quinto de Educación Primaria.
Entre as novidades desta lei, tamén figura a prohibición expresa de gravar nas clases sen autorización, a difusión de exames de alumnos nas redes sociais e a condición de autoridade pública do profesorado nas aulas dixitais.
Rodríguez destacou no Parlamento, antes da votación, que a lei é "necesaria e oportuna" porque regula a incorporación de las novas tecnoloxías e o seu uso sen renunciar aos principios básicos da educación; "o coñecemento, o pensamento crítico, o respecto, a igualdade e a convivencia", destacou.
Con todo, tanto Cristina Fernández Davila (BNG) como Aitor Bouza (PSdeG) cuestionaron que a Xunta quixese realmente escoitar ao sector e reprocharon ao PPdeG que non apreciase la inmensa maioría das súas achegas durante o trámite parlamentario.
"Esta non é a lei que necesita o sistema educativo galego", afirmou o deputado socialista, que advertiu que "de nada serve que Galicia sexa la primeira" comunidade en regular o uso de la IA na educación "se despois non se pode materializar o que establece".
Segundo Bouza, trátase unicamente dunha lei enunciativa que "non garante dereitos, senón titulares".
Ferández Davila (BNG) reprochou tanto ao PPdeG que pase "o rodete" sobre a oposición con cada lei que trae a Xunta ao Parlamento, "aínda que vaian contra o conxunto dos galegos e mesmo contra os seus votantes", afirmou.
A deputada nacionalista criticou que a Xunta desatendese la inmensa maioría das achegas da comunidade educativa e dos grupos parlamentarios, xa que, aínda que poden manter reunións con eles, "non escoitaron as súas demandas", concluíu.
Na súa intervención, ademais, acusou ao Gobierno galego de "pasar por encima dos dereitos lingüísticos dos galegos", o que demostra, na súa opinión, "a repulsa" que senten por este idioma.
Estas intervencións contrastaron con la do deputado do PPdeGalicia Julio García Comesaña, que defendeu que "participación non significa estar de acordo con todo" o que opinan os seus interlocutores.
"Sometemos o texto legal a un proceso de consulta, análise e participación social. Se cadra non é la que lles gusta a vostedes, pero non poden negar que la houbo", concluíu.
Rexeitamento dunha proposición de lei do PSdeG sobre medidas integrais contra o acoso e a violencia dixital
O Parlamento galego rexeitou, ademais, cos votos do PPdeGalicia, a toma en consideración dunha proposición de lei do PSdeG, apoiada polo BNG e o deputado do Grupo Mixto, sobre medidas integrais contra o acoso e a violencia dixital.
A deputada do PPdeGalicia Raquel Arias asegurou que a toma en consideración desta lei "atrasaría" a atención ás mulleres vítimas de violencia machista, xa que está en la última fase de tramitación unha lei no Parlamento sobre este tema que ha aprobarase o próximo 1 de decembro, afirmou.
"Pretenden demostrar unha suposta preocupación maior que o resto de grupos, sobre todo o PP, pola violencia machista", espetoulle a Paloma Castro (PSdeG), a quen animou a apoiar a lei en tramitación.
A deputada socialista defendeu o dereito do seu grupo para presentar as propostas que crea oportunas, sobre todo, incidiu, cando o texto enviado #pola Xunta ao Parlamento ten "deficiencias e carencias", xa que elude, por exemplo, que unha gran parte da violencia dixital e nas redes vai contra as mulleres.
"A lei #da Xunta queda nunha sucesión de contidos sen implicación nin eficacia práctica, sen obrigatoriedade", lamentou Castro, que dixo que é consciente de que o PP non ía apoiar este texto, polo que emprazou a Arias a aceptar as emendas socialistas á lei en tramitación.