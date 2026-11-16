Queso Brandiño de Lácteos Moeche Ramón N. Novoa

Uno de los concursos internacionales más prestigiosos del mundo en el ámbito del sector quesero, el World Cheese Awards, celebrado este año en Córdoba con la participación de 5.330 quesos procedentes de 45 países, ha seleccionado tres productos de la comarca entre los premiados con medallas.

Se trata del queso Brandiño de Lácteos de Moeche, que se llevó una medalla de plata; mientras que el Queso de Inverno y O Mirador do Eume, de Campo Capela y Queserías del Eume, respectivamente, recibieron sendas medallas de bronce.

Un jurado formado por 270 especialistas internacionales, entre los que se encontraban expertos en el sector, en afinado, comerciantes y divulgadores evaluaron las diferentes elaboraciones atendiendo a aspectos como la apariencia, el aroma, la textura y el sabor.

Galicia volvió a tener un papel importante, pues sus elaboraciones se hicieron con tres medallas de oro, catorce de plata y 17 de bronce, entre las que se encuentran las recibidas por empresas de la comarca.

Nuevo hito

El premio de Brandiño es una medalla de plata que reconoce las cualidades de un queso, que se caracteriza por ser extracremoso, fundente, muy tierno y suave al paladar, siendo uno de los productos más representativos de la quesería Lácteos de Moeche, que lleva elaborando quesos desde 1957.

Su gerente, Domingo Pérez, mostró su satisfacción por este resultado indicando que “para nós é unha satisfacción enorme conseguir unha medalla de prata nun certame no que participan miles de queixos de todo o mundo. É un orgullo para todo o equipo e un recoñecemento ao traballo que levamos facendo en Moeche desde hai case setenta anos”, explica Pérez, que indica que detrás de cada queso hay mucho más que una receta, destcaando que “hai gandeiros, hai persoas traballando na queixería, hai experiencia acumulada e hai un compromiso coa calidade que mantemos desde as nosas orixes. Esta medalla é tamén un recoñecemento a todas e todos eles”.

Además de la medalla de plata para este producto de la comarca, otros dos también recibieron reconocimientos, en este caso preseas de bronce.

Así, se valoró la calidad del Queso de Inverno de Queserías Campo Capela, una pieza que ya fue galardonada con esta misma medalla en la edición de 2022.Consiste en un queso estacional que, al estar elaborado de manera artesanal y con leche cruda, su sabor y olor conserva todos los aromas y sabores de la zona donde se ubican las granjas que conforman la Cooperativa.

La tercera apuesta comarcal que recibió medalla fue O mirador do Eume, de Queserías del Eume, un queso curado de textura fina, color marfil amarillento con un sabor más pronunciado gracias a su larga curación. Se trata de un queso multipremiado en varias ocasiones, como la denominación de origen Tetilla, que también fue premiada en esta edición, con una plata.