Más allá de la sequía: fugas, mayor consumo industrial y falta de infraestructuras ponen a Ferrolterra en la encrucijada

Desde la Presa do Rei, en el río Xubia, existe un canal de trasvase Jorge Meis

Fueron tímidas las precipitaciones que cayeron en las últimas jornadas y apenas han servido para que ese 26% de agua embalsada en As Forcadas que hizo activar las primeras restricciones subiese a un 27,27 según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ferrolterra se enfrenta a una sequía que ha hecho que Augas de Galicia activase la alerta por escasez severa en la unidad territorial 14, la que comprende a los municipios de Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas.

Además de bajar la presión del agua entre las 22.00 y las 07.00 horas —una medida que no está siendo percibida, al menos, en la ciudad naval—, la Mancomunidade ha puesto el foco en las fugas localizadas en el sistema de traída, identificando como la de mayor calibre la que se encuentra en el puente de As Pías y supone la pérdida aproximada de un millón de litros al día.

El presidente del ente comarcal y alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, anunció que se avanza en la redacción del proyecto y en la búsqueda de financiación. De hecho, este lunes se reúne a las 09.00 con la diputada provincial de Industria, Emprego, Política Demográfica e Medio Ambiente, Rosa Ana García, para tratar que la Diputación se haga cargo del 33% del coste.

La sequía del 89

No es la primera vez que la falta de lluvias pone en jaque a la comarca, pero esta ocasión, con la evidencia del cambio climático, obliga a no abordar la situación desde la excepcionalidad. No ocurría lo mismo a finales de los ochenta, cuando Ferrolterra vivió duras restricciones.

Entre los meses de septiembre de 1988 y 1989, las precipitaciones habían disminuido un 32% en Galicia con respecto a la media de los últimos 30 años. En el caso de la ciudad naval ahora, desde mayo a este mes octubre ha llovido un 31% menos que en el mismo período de 2025. Entonces, As Forcadas disponía de unos dos millones de metros cúbicos de agua y en la actualidad la cifra es similar: 2,89 millones.

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Camiones aljibe de la Diputación y buques cisterna de la Armada tuvieron que abastecer a la población, al tiempo que aumentaban los brotes de gastroenteritis entre los vecinos por hacer uso de manantiales y pozos sin control sanitario. Asimismo, la vecindad se tuvo que acostumbrar a que no saliera nada cuando abría los grifos entre las cuatro de la tarde y las siete de la mañana.

Fue entonces cuando se tomaron algunas decisiones trascendentes para ponerle remedio a la escasez futura y que se fueron haciendo realidad en los años siguientes, empezando por el arreglo de las fugas en el entramado de canalizaciones y la construcción de una nueva depuradora. Después, continuaron por la ampliación de As Forcadas en un 30% hasta la capacidad que tiene hoy en día y la puesta en marcha de una doble tubería desde el embalse a la estación, además de la reparación de los ocho depósitos ubicados en Santa Mariña. A mayores, empezaron a colocarse los contadores individuales en los domicilios y los negocios.

Presa do Rei

Sin embargo, las actuaciones no se quedaron ahí. El 16 de octubre de 1989 comenzó a construirse una nueva conducción de agua para llevar caudal del Xubia a la red general de Ferrol. La idea era poder hacer un trasvase desde un punto cercano a la Presa do Rei hasta el colector que iba de As Forcadas a Ferrol, en la zona de A Carreira, en la parroquia de Castro (Narón). El conselleiro de Ordenación do Territorio, Antolín Sánchez Presedo, fue quien dotó al proyecto de 220 millones de las antiguas pesetas.

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La prensa habló entonces de una “actuación de emergencia”, calculando que el pantano podría suministrar agua únicamente 45 días más si no llovía y esta nueva canalización aportaría 300 litros por segundo a mayores, unos 30.000 metros cúbicos diarios. Se pretendía activarla en situaciones de crisis y durante las obras de ampliación de As Forcadas, llegando a vaticinar la Xunta que Ferrol tendría, tras la obra, el abastecimiento cubierto hasta 2050, dejando un plan capaz de cubrir la demanda, con el horizonte puesto en 2020.

No obstante, la iniciativa no estuvo exenta de polémica y desde el Partido Popular se esgrimieron varios argumentos en contra, empezando por la supuesta alta contaminación de las aguas del Xubia y continuando con el gran desembolso por tarifa eléctrica que supondría el consumo de la instalación que tendría que bombear el agua para salvar, entre otros, los 150 metros de diferencia de cota entre la Presa do Rei y la depuradora de Catabois, decían. Sea como fuere, lo cierto es que nunca se produjo ni un solo trasvase desde esta infraestructura que pocos recuerdan ya.

El Belelle

Otra canalización que podría suministrar a Ferrol y que tampoco se tiene en cuenta es la del río Belelle, el conocido como Canal de la Marina que, desde mayo de 2005, la ciudad naval estaría autorizada a usar aunque los pormenores del acuerdo no se llegaron a cerrar y, de hecho, nunca se empleó. Se trata de una infraestructura que es propiedad de la Armada desde 1911, cuando entró en funcionamiento para surtir al Arsenal y, posteriormente, a Navantia y al municipio de Neda. Una ley de 1969 estableció que el 40% del rendimiento iría para Defensa.

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No fue hasta comienzos de los 2000 cuando comenzó la negociación con el gobierno local ferrolano para poder abastecerse con la instalación. El acuerdo cedía al Concello la gestión del río y le obligaba a acondicionar la cuenca, recuperar el canal y mantenerlo. El convenio lo suscribieron el 23 de mayo el alcalde, Juan Juncal, y el almirante jefe del Arsenal, Francisco Cañete, quien se comprometió a empezar a pagar a Emafesa por el suministro a partir de enero de 2006 porque las instalaciones castrenses ya recibirían el agua de As Forcadas. A cambio, las arcas municipales recepcionarían el pago del astillero.

No obstante, aunque este canal y el de la Presa do Rei estuviesen enganchados a la red de Ferrol, el bajo caudal en ambos torrentes haría inviable un trasvase en la actualidad. Según los datos de Augas de Galicia, la estación del Xubia, ubicada en San Sadurniño, arroja una aportación de 0,88 hectómetros cúbicos —la media de los 12 meses anteriores es de 107,46—, mientras que la del Belelle, instalada en Neda, cuenta con 0,19 —77,27 Hm3 de noviembre de 2025 a octubre de este año—, cifras que revelan también la incidencia de la sequía en estos torrentes.

La industria

Aunque parecía haber quedado claro que Navantia, que estaba ya cogiendo el agua de la red pública, tendría que pagar por ello al Concello de Ferrol, lo cierto es que costó, y mucho, que empezase a hacerlo. Un año después de aquel convenio con Defensa por el Belelle, el astillero se negaba a cumplir el acuerdo y hasta marzo de 2007 la Armada no comunicó a la factoría que tendría que abonar un servicio que hasta el momento le había salido gratis y que, además, no estaba cuantificado en volumen porque no tenía instalados contadores a tal efecto. A partir de ahí regularizó su situación, pero no en su totalidad.

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En 2012, la empresa pública recurrió la factura que Emafesa le presentó por el consumo de 2010, cifrada en 100.000 euros más IVA. Alegaban que deberían estar exentos, como lo están algunas instalaciones de la Armada. Sin embargo, al año siguiente la justicia dio la razón al Concello y la industria debe pagar desde entonces la factura con normalidad. Un montante que, en su caso, es el mayor de todo el suministro.

Según el Informe de Sostenibilidad Corporativa de 2025 de Navantia, el consumo de agua de las dos plantas de la ría (Fene y Ferrol) es de 792.964,38 litros al día. En el caso, por ejemplo, del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) se estarían empleando unos 400.000 litros diarios. Por su parte, otra de las grandes industrias de Ferrolterra, la naronesa Megasa, necesitaba, según los datos de su Memoria de Sostenibilidad en 2020, 687.205,47 l/d.

Aunque la tendencia de las corporaciones es reducir el consumo, lo cierto es que tanto las necesidades de estas factorías como el crecimiento de los grandes polígonos, especialmente el de Río do Pozo, están en boca de los expertos a la hora de analizar las causas de la escasez de abastecimiento de la comarca, así como el aumento poblacional que se intensifica de manera brusca en los meses de verano.

Líderes en consumo

En 1985, la Mancomunidade encargó un estudio de viabilidad de su proyecto de abastecimiento y aquel documento, que basaba el suministro en las cuentas de los ríos Forcadas, Xubia, Belelle y Eume, fue capaz de predecir con bastante exactitud que el consumo de agua en la zona a partir del año 2000 iba a acercarse a los 400 litros por habitante al día —tan solo la ciudad naval usa 347,70, dice el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, Sinac—. Alertaban los expertos, además, de que el sistema estaba en “una alarmante situación por falta de caudal de suministro en Ares, Mugardos y Neda” y trasladaban la “situación precaria, por problemas de mala explotación del abastecimiento en Ferrol, Narón y Fene”.

El Atlas Urbano de Sostenibilidad en Galicia, que compara, entre otros factores, el consumo de agua en las principales ciudades, sitúa a la urbe como la que registra el mayor gasto doméstico de la comunidad. Es este un dato llamativo al ser la que menos población tiene de las siete gallegas. Esos casi 348 litros diarios por habitante superan la media europea —144 l/d— , mientras que Narón tampoco se queda atrás y con 197,75 se ubica por encima de Pontevedra, la que menos consume, cuando le duplica la masa poblacional.

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Explican en el documento, editado por Economía Digital Galicia, que “la red doméstica ferrolana es antigua y arrastra niveles de pérdida por fugas considerablemente superiores a la media gallega”, señalando como otras de las causas el consumo del tejido industrial y militar, que “mantiene conexiones de uso intensivo a la red municipal”, y la baja eficiencia hídrica del parque inmobiliario y los equipamientos públicos.