El número de voluntarios del Área Sanitaria pasa de 21 a 35 en un año

Un grupo de voluntarias, visitando a una persona hospitalizada en el Marcide Cedida

El programa de acompañamiento del Área Sanitaria de Ferrol acaba de cumplir su primer año de vida con un balance de 200 acciones y un crecimiento notable en el número de personas voluntarias, pasando de las 21 con las que se puso en marcha a las 35 que tiene actualmente.

Este proyecto de humanización para acompañamiento, apoyo e información, que en Ferrolterra lleva por nombre ‘ASF Acompaña’, es una iniciativa de las Consellería de Sanidade y de Cultura, Lingua e Xuventude que se fraguó en julio de 2025 con el lanzamiento de las invitaciones para participar en el programa y que comenzó a prestar sus servicios hace justamente un año.

Dentro de la comunidad de voluntarios y voluntarias hay perfiles muy diversos. Algunos son del propio sector sociosanitario, pero otros son ajenos a él, como resaltan la subdirectora de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, Estrella López-Pardo, y la supervisora del departamento, Laura Almeida, que explican que la mayor parte de las 200 acciones realizadas son acompañamiento en urgencias y en hospitalización, “sobre todo naqueles andares, como Medicina Interna, onde hai persoas con estadías hospitalarias longas, moitas delas maiores, soas e sen familia”.

En ese sentido, desde el Área Sanitaria se recuerda que puede solicitar este servicio cualquier profesional, paciente o familiar que lo necesite. La casuística es muy diversa. El acompañamiento puede solicitarse para recibir apoyo durante una consulta o un ingreso, pero también para compartir tiempo durante los paseos por los pasillos de personas hospitalizadas, actividades lúdicas o apoyo durante el almuerzo y la merienda.

Además, se recibe y orienta a pacientes vulnerables y se acompaña en esperas prolongadas o cuando se detectan síntomas de ansiedad ante la realización de una prueba diagnóstica. En ningún caso, resaltan desde el Área Sanitaria, estas actividades sustituyen a las del personal sanitario.

Requisitos para colaborar

Los voluntarios y voluntarias reciben una formación específica básica para conocer el Área Sanitaria y su organización, y también para establecer los límites de su actividad y para adquirir o mejorar las habilidades sociales que les permitirán acceder a la persona que necesita el apoyo. También se incide en los aspectos éticos y legales. Con este marco, cualquier persona puede ser voluntaria y, además, formalizar su intención de serlo en la web del Área.

Otro de los requisitos es que el interesado o interesada debe tener cumplidos los 18 años y adquirir un compromiso mínimo de tres meses, así como firmar el documento ético y de confidencialidad y, además, no realizar tareas sanitarias ni administrativas relacionadas con el paciente. Aunque los horarios son flexibles, se pide un mínimo de dos horas.