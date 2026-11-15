Néstor Rego: “No PP veñen coa motoserra e por aí non imos pasar”
El BNG llenó este domingo el Auditorio de Narón
El BNG abarrotó este domingo el Auditorio de Narón en el mitin central que acogerá el municipio en una campaña electoral que ya ha superado el primero de sus dos fines de semana. El diputado de la organización nacionalista y de nuevo cabeza de lista por la provincia en los comicios del 29-N, Néstor Rego, advirtió del “perigo que pode vir se non actuamos” el día de las elecciones y aseguró que la papeleta del Bloque “é a única que defende Galiza e os dereitos sociais e pode parar a ultradereita”.
Rego cargó contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por “dicir que o primeiro que ía facer é prohibir o galego no Congreso. Imaxinades un presidente de calquera país que queira prohibir o uso da súa lingua?”, se preguntó antes de referirse a la “motoserra” con la que, dice, llegaría el PP “coas pensións”. “Dixo que non son sustentábeis, e iso significa que van privatizalas”. El candidato del BNG llamó la atención además sobre “outros recortes e sacrificios, como a lei do aborto, que están a anunciar, pero por aí non imos pasar”.
Por ello, Rego animó al público a “manter viva a mobilización da folga xeral”, una protesta en la que la juventud tuvo, recalcó, “un especial protagonismo”, porque “se a trasladamos ás urnas imos conseguir que a ultradereita teña catro deputados menos no noso país; serán deputados para o BNG, para darlle máis forza a Galiza”.
Por su parte, la portavoz nacional, Ana Pontón, que arropó al candidato de la comarca, Manuel Polo, instó a los presentes a “facerse valer” y a “escribir a súa propia historia” porque, recalcó, “nestas eleccións Galiza xógase moito”. Así, como Rego, advirtió de la “involución” que se avecinaría en el caso de que el PP acceda a la Moncloa y cuestionó la “milonga” de “gran xestor que vende en Madrid Núñez Feijóo cuando “deixou unha Galiza peor”. Pontón incidió en este argumento. “Aquí coñecemos moi ben o seu legado de recortes, privatizacións e negocios para as empresas amigas do PP e o seu desastre de xestión: sobrecusto de 480 millóns polo hospital de Vigo, recortes na dependencia ou entregar só 15 pisos en alugueiro en 13 anos”, enumeró.
Tras criticar a Rueda por su posición sobre las bajas laborales, Pontón también censuró las políticas “do goberno autoproclamado máis progresista da historia”, que “duplicou de golpe o gasto militar, que xa absorbe 35.000 millóns, pero só ten previsto dedicar 840 millóns a políticas de vivenda”. “Hai cartos para bombas pero non para que a xente teña casa. Hai cartos para misiles, pero non para mellorar as condicións do AVE”, dijo.