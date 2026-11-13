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Ferrolterra

San Sadurniño, As Pontes y As Somozas, bien valoradas en la IX gala de Vilas en Flor

Cada una de las localidades obtuvo el segundo galardón de unos premios a la sostenibilidad de los ayuntamientos

Redacción Ferrol
13/11/2026 22:35
vilas en flor 2026 cedida
Los tres municipios llevan varios años seguidos ganando las tres Flores de Honra
Tere Pérez
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Los municipios de San Sadurniño, As Pontes y As Somozas recibieron un reconocimiento notable en la última gala de Vilas en Flor, un evento que reunió este viernes en Salceda de Caselas, y por primera vez desde su existencia, a los ayuntamientos gallegos que destacan por el cuidado de sus espacios verdes. 

Concretamente, el programa pretende mejorar tanto la planificación como la gestión y el diseño de las zonas verdes urbanas en las localidades cuyas poblaciones cuentan con menos de 40.000 habitantes.

La novena edición, celebrada en el auditorio municipal de la villa pontevedresa, premió a 40 concellos, de los que cinco –Allariz, Carballo, Chantada, Salceda de Caselas y Tomiño– consiguieron el primer galardón, las cuatro Flores de Honra, mientras que San Sadurniño, As Pontes y As Somozas obtuvieron el segundo, un reconocimiento que también incluyó a los ayuntamientos de Arteixo, Caldas de Reis, O Carballiño, Culleredo, Lalín, A Laracha, O Rosal, Salvaterra de Miño, Tui, Vilagarcía de Arousa y Vimianzo.

Asimismo, Abegondo, Cambados, Cuntis, A Guarda, Curtis, Leiro, Manzaneda, Marín, Mondariz-Balneario, Mos, Oza-Cesuras, Ponteareas, Sada, Sanxenxo y Sarria fueron los 15 municipios que consiguieron la tercera distinción. Finalmente, A Estrada, Mondariz, As Neves, A Pobra de Trives, Ponteceso y San Xoán de Río obtuvieron una Flor de Honra.

El director del programa, Pedro Calaza, aseguró que los premios son “la expresión visible de una gestión más amplia, que requiere suelos vivos, un uso responsable del agua, arbolado adecuado y bien conservado, biodiversidad, planificación, mantenimiento profesional y participación ciudadana”.

Tanto el Concello pontés como el sadurniñense y el somocense valoraron haber conseguido el segundo premio de la gala.

Los alcaldes de As Somozas y San Sadurniño, entre otros, recogieron el premio

As Pontes, San Sadurniño y As Somozas, las tres Vilas en Flor premiadas por sus espacios verdes rurales

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