El Gobierno abre el proceso para acceder a cinco viviendas asequibles en Ferrolterra

Una de las viviendas de Ares Casa 47

Tal como había anunciado hace unos días, el Gobierno central activó este viernes el proceso para solicitar una vivienda en régimen de alquiler asequible para un total de 104 pisos en Galicia, cinco de los cuales se encuentran en la comarca de Ferrolterra.

Son, en concreto, tres apartamentos en Ares, cuya superficie oscila entre los 72 y los 81 metros cuadrados y con una horquilla de precio de 605 a 681 euros. En Cedeira, la vivienda tiene 102 metros cuadrados y el precio fijado se sitúa en los 423 euros, mientras que en Ferrol son 121 metros cuadrados y un alquiler de 590 euros.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el proceso en la página web de Casa 47 hasta el día 26 de noviembre. En este portal aparecen todos los detalles de los pisos.

Para poder acceder a estas viviendas es imprescindible que las unidades de convivencia –que puede estar formada por amigos, familiares o pareja– no pueden tener una vivienda en propiedad y sus ingresos conjuntos deben situarse entre el doble y 7,5 veces el Iprem.

Además, el alquiler mensual no debe superar nunca el 30% de la renta media del municipio, con contratos que pueden alcanzar los 75 años, con un periodo inicial de 14 y prórrogas automáticas de siete.

La adjudicación de las viviendas se realizará por sorteo ante notario. Una vez que se verifiquen los requisitos que se incorporen a la solicitud, se procederá a efectuar una asignación provisional para que los beneficiarios puedan visitar el inmueble. En el caso de que se adapte a sus necesidades, se procederá a la firma del contrato y a la entrega de llaves.

En este proceso, el municipio que más viviendas asequibles oferta es Monforte de Lemos, con un total de 67, con una superficie que va desde los 45 a los 113 metros cuadrados. Teo y Poio, con nueve, y Miño, con ocho –en este caso de 64 a 71 metros–, son los siguientes.