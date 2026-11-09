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Ferrolterra

Xunta y mariscadoras de la ría de Cedeira abordarán el jueves en Santiago la crisis del sector

El colectivo mantuvo este lunes un nuevo encuentro de trabajo con el Concello cedeirés y de Valdoviño

Redacción Ferrol
09/11/2026 18:33
Un momento del encuentro celebrado en la mañana de este lunes
Un momento del encuentro celebrado en la mañana de este lunes
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Las mariscadoras de la ría de Cedeira expondrán sus reivindicaciones a la Xunta la próxima semana. Lo harán en un encuentro que se celebrará en Santiago, en el que tomarán parte representantes del colectivo y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, María de los Ángeles Vázquez Suárez

Un momento del encuentro celebrado este viernes en la casa consistorial cedeiresa

La nula productividad de los bancos de la ría preocupa a Cedeira y Valdoviño

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Las profesionales se reunieron este lunes, nuevamente, con los Ayuntamientos de Cedeira y Valdoviño. Cabe señalar que estas mujeres atraviesan una situación “sumamente grave”, recuerda el Consistorio que dirige Pablo Moreda, con ausencia de recurso en los bancos marisqueros en los que trabajan. Esta situación se remonta a 2024 “e foi agravándose, agás en momentos moi puntuais de recuperación” hasta llegar a la nula productividad actual.

Apoyo de los Concellos

Entre las demandas, que cuentan con el apoyo de ambos Consistorios, está que se adopten las medidas necesarias para recuperar los bancos en los que trabajaban las mariscadoras, así como dotar de futuro al sector. También que se tomen soluciones “inmediatas” que garanticen la viabilidad económica del colectivo.

El encuentro celebrado este lunes en la casa consistorial cedeiresa –que se suma al mantenido el pasado día 30– tomaron parte el alcalde de este municipio y su homólogo en Valdoviño, Alberto González; la primera teniente de alcalde de Cedeira, María Xosé Pernas, y la edila Carmela Prieto; la vicepatrona segunda de la Cofradía de Pescadores y presidenta de la agrupación de mariscadoras, Susana Bellón; la secretaria de la asociación, Raquel Ramos, y la del pósito, María Rodríguez, así como el patrón mayor, Ricardo Villar.

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