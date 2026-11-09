Xunta y mariscadoras de la ría de Cedeira abordarán el jueves en Santiago la crisis del sector

Un momento del encuentro celebrado en la mañana de este lunes Cedida

Las mariscadoras de la ría de Cedeira expondrán sus reivindicaciones a la Xunta la próxima semana. Lo harán en un encuentro que se celebrará en Santiago, en el que tomarán parte representantes del colectivo y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, María de los Ángeles Vázquez Suárez.

La nula productividad de los bancos de la ría preocupa a Cedeira y Valdoviño Más información

Las profesionales se reunieron este lunes, nuevamente, con los Ayuntamientos de Cedeira y Valdoviño. Cabe señalar que estas mujeres atraviesan una situación “sumamente grave”, recuerda el Consistorio que dirige Pablo Moreda, con ausencia de recurso en los bancos marisqueros en los que trabajan. Esta situación se remonta a 2024 “e foi agravándose, agás en momentos moi puntuais de recuperación” hasta llegar a la nula productividad actual.

Apoyo de los Concellos

Entre las demandas, que cuentan con el apoyo de ambos Consistorios, está que se adopten las medidas necesarias para recuperar los bancos en los que trabajaban las mariscadoras, así como dotar de futuro al sector. También que se tomen soluciones “inmediatas” que garanticen la viabilidad económica del colectivo.

El encuentro celebrado este lunes en la casa consistorial cedeiresa –que se suma al mantenido el pasado día 30– tomaron parte el alcalde de este municipio y su homólogo en Valdoviño, Alberto González; la primera teniente de alcalde de Cedeira, María Xosé Pernas, y la edila Carmela Prieto; la vicepatrona segunda de la Cofradía de Pescadores y presidenta de la agrupación de mariscadoras, Susana Bellón; la secretaria de la asociación, Raquel Ramos, y la del pósito, María Rodríguez, así como el patrón mayor, Ricardo Villar.