Una ruta por el potencial turístico y gastronómico de Ferrolterra

Roteiro slow food Cedida

Conocer la riqueza turística y gastronómica del territorio de Ferrolterra a través de una ruta y promocionarla contando para ello con creadores de contenido es el objetivo del I Roteiro Produto e Territorio que organizó este fin de semana Slow Food Compostela.

La jornada reunió a creadores y creadoras de contenido especializados en gastronomía, turismo y viajes para que, de forma directa, ellos mismos pudiesen descubrir la riqueza agroalimentaria de la comarca y contribuir, posteriormente, a su difusión a través de las redes sociales.

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La propuesta se articuló alrededor de un recorrido por diferentes iniciativas del territorio, con el objetivo de conocer desde los procesos de producción y elaboración hasta las historias de las personas que impulsan cada proyecto, poniendo en valor el vínculo entre los alimentos, el paisaje y la identidad local.

Recorrido

El ‘roteiro’ incluyó cinco paradas: la Granxa A Esperanza, en el concello de San Sadurniño y perteneciente a la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, entidad impulsora de la reconocida marca de helados artesanales Bico de Xeado; el Arboreto, en el mismo municipio; la Ganadería Mar Rego Vilasuso; el restaurante Casa Pena, en Moeche; y el Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla.

Visita a productores de la zona Cedida

Las visitas realizadas ofrecieron una visión diversa del tejido agroalimentario de la comarca, desde la producción primaria hasta la transformación y la gastronomía. La participación de creadores de contenido especializados en esta área, además del turismo y los viajes, permitió acercar estas experiencias a nuevos públicos y mostrar el atractivo de Ferrolterra como destino relacionado con el producto local y a las propuestas de proximidad.

La idea de los organizadores de esta primera edición de la ruta es que la difusión de estas experiencias puede estimular el interés por los productos de la comarca, abrir nuevas oportunidades de colaboración y contribuir a que el valor generado por la gastronomía permanezca en el territorio.