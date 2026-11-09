La Mancomunidad acuerda reducir la presión de la red de abastecimiento de agua por la noche

Pleno del organismo, este lunes Cedida

La Mancomunidad de Concellos de la comarca de Ferrol ha decidido este lunes poner en marcha una serie de medidas restrictivas en el consumo de agua para hacer frente a la insólita situación en la que se encuentra As Forcadas, que, como se recordará, suministra a los municipios de Ferrol, Narón, Fene, Ares, Mugardos, Valdoviño y Neda. En estos momentos, el embalse está al 26,15% de su capacidad, muy por debajo de la media histórica.

Las nuevas medidas, que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia en los próximos días, llegan después de que las que se tomaron en verano, en situación de prealerta, fuesen insuficientes por la escasez de precipitaciones.

Así, se restringirán los usos no prioritarios del agua, prohibiéndose el riego de jardines, el baldeo de calles, el llenado de piscinas, el funcionamiento de las fuentes ornamentales, la limpieza de vehículos y los trabajos de limpieza en espacios exteriores.

Además, se regulará la presión de la red con un control técnico, lo que en un principio se traducirá en bajarla tanto en domicilios como en empresas entre las 22.00 y las 7.00 horas para limitar el consumo de agua.

Por último, se reparará la tubería de As Pías, cuyo deterioro provoca fugas. La Mancomunidade espera contar para esta inversión con el apoyo de la Diputación de A Coruña, sumándose así al compromiso de Augas de Galicia para ejecutar los trabajos "coa maior celeridade posible".