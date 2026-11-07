En esta época de castañas, Samaín y Magostos por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

El programa de ‘Pontedeume, Vila das Lendas’ inauguró su primera edición este viernes 6 con una andaina de Samaín Cedida

Aunque muchos ya celebraron las fiestas tradicionales de estas fechas, todavía quedan convocatorias repartidas por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, entre las que destacan la que este viernes 6 se estrenó en Pontedeume por proponer un completo festival de tres días, que se despedirá este domingo 8 con un acto de clausura en la Casa da Cultura, a las 19.30 horas, y el concierto de Mariachi Sol de Galicia.

En el municipio de Ferrol coinciden este sábado 7, a partir de las 19.00, las propuestas de la AVV San Salvador de Serantes y San Román de Doniños, ambas con castañas y bollos preñados. Por su parte, Artábria, Muíño do Vento y la Asociación Veciñal de Canido llaman al público el domingo 15, desde las 13.00 horas en el centro cívico, donde ofrecerán chorizos, liscos, foliada y, de 16.30 a 17.30, castañas.

En Fene, la Liga de Amigos de Barallobre empieza la celebración a las 11.30 horas con un taller de calabazas para los pequeños y juegos de mesa, dando inicio al Magosto a las 19.30. Además, a las 20.00 habrá castañas, bollos preñados y queimada en el CPS San Valentín, y a las 21.00 tendrá lugar la fiesta con degustación de carne de potro en el local social de Magalofes.

Después del encuentro que organizó este viernes 6 el Concello, Mugardos también tendrá actividad este sábado 7 en la Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega de O Seixo, a partir de las 18.00 con Samaín y a las 20.00 horas con el Magosto. En cambio, la asociación Apelón Educación propone el espectáculo de narración oral ‘Fantasmas familiares’ de Quico Cadaval, con un chocolate caliente para espantar el miedo, a las 19.30 en el Local de Maiores, aunque recomiendan llegar con antelación para coger sitio.

En Narón aún queda por celebrar el ‘Magosto terrorífico’ en el pabellón de O Val, organizado por la AVV Irmandiños, el sábado 14, a partir de las 18.00, con leche y castañas gratis y una fiesta infantil entre el programa.

Además, en San Sadurniño se celebran este sábado 7 los Magostos de las AAVV de Lamas e Igrexafeita, el primero con una comida popular a las 14.30 y el segundo con cena, aunque el prorgama empezará a las 18.30 con la proyección de la película ‘Antes de nós’.

Más fiestas

‘Pontedeume, Vila das Lendas’ vivirá este sábado 7 su jornada central, con un programa que se puede consultar al detalle en la página web del Concello.

Para terminar, en el mercado municipal de Ortigueira se celebrará el Samaín este sábado 7, desde las 16.00 con actividades infantiles y de 18.00 a 20.00 con A Travesía das Tebras; y a partir de las 20.00 el Magosto. Algo parecido ocurrirá en el pabellón de Cerdido, a partir de las 16.30 horas.