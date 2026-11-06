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Ferrolterra

Un paso más para la revalidación del Xeoparque Cabo Ortegal

La decisión definitiva se dará a conocer en primavera

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
06/11/2026 17:48
Reunión del Consejo de los Geoparques Mundiales de la Unesco
Reunión del Consejo de los Geoparques Mundiales de la Unesco
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El Xeoparque Cabo Ortegal ha dado "un paso más" de cara a lograr revalidar su reconocimiento por parte de la Unesco. Así lo confirma su gerente, José Miguel Alonso Pumar, en relación a la última comisión del Consejo Mundial de Geoparques, en la que los expertos recomendaron otorgar la famosa "tarjeta verde" que permitirá al territorio de Ferrolterra contar con su status cuatro años más.

"Quien lo debe aprobar definitivamente es la asamblea, pero vamos en la buena dirección", explica el responsable, añadiendo que "estamos bastante contentos" al lograr el voto unánime de los miembros.

Visita de los expertos de la Unesco al territorio en 2022

Cabo Ortegal: con paso firme para lograr revalidar su estatus de Xeoparque

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Cabe recordar que, previamente a la reunión celebrada esta semana en París, el Xeoparque pasó, a finales del pasado mes de julio, un examen exhaustivo por parte de dos expertos internacionales: un evaluador procedente de Turquía y otra profesional de Italia

Se trata de un requisito obligatorio que los territorios deben pasar cada cuatro años de cara a revalidad su sello internacional.

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