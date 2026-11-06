MercaNaVila agota el crédito y moviliza 11,5 millones de euros en ventas

Distintivo de la campaña en un comercio fenés Jorge Meis

La Diputación de A Coruña dio por finalizada, en la tarde de este viernes, su campaña de dinamización del comercio MercaNaVila, que impulsa junto a la Federación Galega de Comercio. La iniciativa agotó en apenas 18 días los cinco millones de euros destinados a descuentos en las tiendas de proximidad de los pequeños municipios de la provincia.

Según los datos facilitados por el organismo provincial, el balance de esta segunda edición recoge más de 102.000 bonos descargados y más de 200.000 operaciones realizadas. El presidente, Valentín González Formoso, destaca la necesidad de ofrecer este tipo de herramientas al sector, con el objetivo de que puedan hacer frente a las grandes superficies y a las plataformas de venta en línea.

Crédito a punto de agotarse en los bonos descuento del programa MercaNaVila de la Diputación Más información

El número de establecimientos adheridos también aumentó con respecto a la edición de 2025, con 1.143 comercios frente a los 1.000 del pasado ejercicio.

As Pontes, entre los diez primeros

Por ayuntamientos, Noia registró el mayor volumen de ventas de la campaña , con 1.137.826,56 euros y 19.184 operaciones, seguido de Ordes, con 1.017.240,58 euros y 19.019 compras, y Boiro, con 934.217,46 euros y 15.053 operaciones. Las rebajas aplicadas en estos tres municipios ascendieron, apunta la Diputación, a 472.840, 461.250 y 368.840 euros, respectivamente.

Entre las localidades de menos de 20.000 habitantes con mayor actividad figuran también Cee, con 739.414,65 euros en ventas; Betanzos, con 632.557,89 euros; y Santa Comba, con 566.784,88 euros. Completan los diez primeros puestos en volumen de operaciones As Pontes, con 419.805,68 euros; A Pobra do Caramiñal, con 374.643,98 euros; Padrón, con 322.486,82 euros; y Fene, con 313.450,53 euros.