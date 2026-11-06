Crédito a punto de agotarse en los bonos descuento del programa MercaNaVila de la Diputación

Adhesivo identificativo en uno de los comercios adheridos Jorge Meis

La Diputación de A Coruña y la Federación Galega de Comercio mantienen activa, aunque por poco tiempo, la segunda edición de la campaña MercaNaVila, una iniciativa que comenzó el pasado 20 de octubre y que se iba a prolongar durante un mes, pero que probablemente termine de manera anticipada debido a la buena acogida tanto de los consumidores como de los propios comerciantes.

Según los datos facilitados por el organismo provincial –correspondientes a las 09.00 horas del pasado miércoles 4–, a preguntas de este Diario, las compras realizadas con los bonos descuento suman 9.751.070,81 euros, con 4.299.340 de rebajas aplicadas sobre un presupuesto total de cinco millones de euros. Tal y como confirman desde la entidad que preside Valentín González Formoso, apenas restan 700.660 disponibles, el 14% de la dotación inicial, por lo que se prevé que el crédito se agote esta misma semana.

Más de 176.000 compras

Como se recordará, los bonos empezaron a utilizarse el pasado 20 de octubre. Desde entonces, la ciudadanía se ha descargado 94.639 bonos, realizándose con ellos un total de 176.580 compras en dos semanas, con una media de dos operaciones por cada bono activado. Cabe señalar, además, que en el total de la provincia se han sumado a esta propuesta 1.136 comercios.

El ritmo de uso fue intenso desde el primer momento, un hecho que constatan los más de 6.000 vales descargados en su primera hora de funcionamiento.

Los descuentos de MercaNaVila llegan a 190 tiendas de Ferrolterra Más información

Así las cosas, en apenas 15 jornadas se han aplicado descuentos por valor cercano a los 4,3 millones de euros –4.299.340–, con una media diaria de unos 287.000 euros.

El funcionamiento de esta medida de apoyo al pequeño comercio es sencilla. Cada persona puede obtener hasta 100 euros en descuentos directos. Basta con registrarse en la web de la campaña, validar el alta con un SMS y descargar un bono digital con código QR, que se guarda en el teléfono móvil y se muestra en el momento del pago.

Los descuentos se aplican por tramos según el importe de la adquisición–IVA incluido–. Las compras de entre 20 y 30 euros reciben una rebaja de diez; las de entre 30 y 50 euros, de 20, y las de 50 euros o más, de 30. El saldo del bono se va consumiendo con cada operación hasta completar el total, lo que permite a la clientela que así lo desee repartir la ayuda entre varias compras y diferentes establecimientos.

En el caso de los comercios, el procedimiento pasa por introducir el importe de la compra en la aplicación habilitada –que valida el bono y calcula el precio final–. Después una entidad financiera abona al negocio la cantidad descontada. Según los datos de la Diputación, hasta el momento se han liquidado 1.870.960 euros.

Efecto multiplicador

Las cifras que maneja el organismo provincial confirman el efecto multiplicador que tiene esta iniciativa. En este sentido, los 4,3 millones de euros públicos aportados hasta el pasado día 4 han logrado movilizar 9,7 en ventas, o lo que es lo mismo, más de dos euros de facturación por cada uno facilitado por la Diputación.

Además, si se dividen las ventas totales (9,75 millones) entre el número de compras realizadas (176.580), el resultado refleja que la media de cada operación ronda los 55 euros, por encima del umbral en el que se puede obtener la rebaja máxima. De hecho, las comerciantes consultadas confirman esta situación, explicando que muchos clientes optan por completar la adquisición, con otros artículos, para lograr alcanzar los 50 euros.

Ferrolterra

En el caso concreto de Ferrol, Eume y Ortegal –es preciso señalar que no están incluidos en la campaña los municipios ferrolano y naronés, por número de habitantes–, la iniciativa de la Diputación ha generado 1.312.923 euros en ventas, con 581.560 euros en descuentos en un total de 23.925 operaciones. Estos datos representan el 13,55% de todas las compras de la provincia, con 199 establecimientos de trece municipios –Ares, Cedeira, Fene, Moeche, Mugardos, Neda, Valdoviño, San Sadurniño, Cabanas, Pontedeume, As Pontes, Ortigueira y Cariño– adheridos.

Datos de Ferrolterra Diario de Ferrol

La villa pontesa, con 47 comercios que se han sumado a la campaña, encabeza la clasificación comarcal con 6.707 compras y 360.823 euros en ventas. Le sigue la localidad de Fene, con 5.218 operaciones y 274.071 euros en 30 establecimientos –entre ambos reúnen casi la mitad de la facturación de la comarca– y la de Cedeira, con 161.026 euros en 25 comercios.

Las hermanas Mari y Pili Felgueiras están al frente de la tienda La Estrella, en As Pontes, un local con más de 60 años de historia especializado en ropa interior, pijamas, ropa de hogar y prendas de confección. “La clientela está respondiendo muy bien, incluso mejor que la otra vez, porque como los descuentos son mayores, la gente se está animando mucho”, explica Mari en referencia a esta segunda edición del programa.

Las hermanas Pili y Mari Felgueiras están al frente de la emblemática tienda La Estrella, en As Pontes Jorge Meis

La cuantía de las rebajas es, a su juicio, la clave del éxito de la campaña. “Una prenda de 32 euros te sale en 12. Es que da casi risa”, resume. Felgueiras indica que muchos clientes aprovechan el bono para dar un salto de calidad. En este sentido, explica que “se llevan la prenda de mejor calidad prácticamente al precio de la más barata”.

El calendario escogido por la Diputación para poner en marcha esta iniciativa ha beneficiado al sector. Según relata la comerciante pontesa, coincidió con la llegada del frío. “Hace cuatro días estábamos vestidos de manga corta”, recuerda, incidiendo en que el bono ayudó a activar las primeras compras de temporada. “Estamos con los vencimientos de todas las letras de la campaña de invierno y no habíamos empezado a vender para hacer un poco de caja. Nos vino muy bien. Estamos encantadas con la campaña. No contentas, encantadas”, remarca con entusiasmo.

División de períodos

La sensación de éxito se percibe también entre los comerciantes de Fene. Begoña López, al frente de El Baúl de Bego –tienda de ropa de mujer y complementos–, coincide en que “la gente está respondiendo muy bien, nos está levantando”, añadiendo que “hace poquito la gente estaba en la playa. Fue un empujón muy, muy grande. Muchas gracias a la Diputación, porque esto fue maravilloso”.

Sus clientas, de entre 15 y 90 años, encadenan compras para “exprimir” el descuento. “Viene una señora a ver un jersey. Si vale 52, le queda en 22. Entonces mira una camisa y también un fular. Es una cadena”, ejemplifica, añadiendo que muchas personas están aprovechando para adelantar los regalos de Navidad.

La responsable de El Baúl de Bego, este jueves, en su establecimiento Jorge Meis

Esta comerciante fenesa aprovecha este tipo de campañas para hacer una labor de servicio. “El primer día no cierro a mediodía para ayudar a quien no sabe descargar el bono, sobre todo a las personas mayores”, comenta, indicando que “casi prefiero hacer los bonos yo echarles una mano. El comercio de pueblo es el tú a tú, el cara a cara, entre vecinos. Estamos para eso, para ayudarnos”.

De cara a futuras ediciones, la responsable de El Baúl de Bego plantea repartir el presupuesto entre marzo y octubre. En primavera, explica, ocurre lo mismo pero a la inversa, con la ropa de verano en la tienda, sin venderse, mientras el frío se alarga hasta bien entrado mayo. “Eso estaría muy bien y nos ayudaría mucho”, apunta.

En vista del éxito cosechado, es necesario recordar que la web de la campaña provincial advierte de que, una vez agotado el crédito del programa, los descuentos descargados ya no podrán aplicarse. El listado completo de los comercios adheridos puede consultarse en la web. Además, cada uno exhibe en sus instalaciones el distintivo del programa.