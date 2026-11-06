Casa 47 suma cinco viviendas más de alquiler asequible en Ares, Cedeira y Narón
Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada hogar, con fotos y ubicación
La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Casa 47, ha incorporado a su portal un total de 104 hogares de alquiler asequible en Galicia, de las que cinco se ubican en Ferrolterra –tres en el municipio de Ares, una en el de Cedeira y otra más en Ferrol–.
Los pisos, que se suman a las 807 de anteriores convocatorias, oscilan entre los 42 metros cuadrados y los 121 y sus mensualidades parten de los 350 a los 681 euros, explican desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Ejecutivo central.
Quienes deseen en inscribirse para optar a una de estos hogares podrán hacerlo a partir de este sábado, 7 de noviembre, y hasta el día 26. Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual del alquiler y la renta de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma. También el formulario de solicitud, que se puede cumplimentar en línea.
Cabe señalar que el contrato podrá prolongarse hasta 75 años, teniendo una duración inicial de 14, con prórrogas automáticas de siete años “siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones”, explican desde el Gobierno central.
Entre los requisitos para acceder a estas viviendas figura no tener otra en propiedad y disponer de unos ingresos conjuntos entre 2,5 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Los hogares se asignarán por sorteo ante notario