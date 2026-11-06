Casa 47 suma cinco viviendas más de alquiler asequible en Ares, Cedeira y Narón

Pasillo de la vivienda ubicada en Ferrol Casa 47

La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Casa 47, ha incorporado a su portal un total de 104 hogares de alquiler asequible en Galicia, de las que cinco se ubican en Ferrolterra –tres en el municipio de Ares, una en el de Cedeira y otra más en Ferrol–.

Los pisos, que se suman a las 807 de anteriores convocatorias, oscilan entre los 42 metros cuadrados y los 121 y sus mensualidades parten de los 350 a los 681 euros, explican desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Ejecutivo central.

Quienes deseen en inscribirse para optar a una de estos hogares podrán hacerlo a partir de este sábado, 7 de noviembre, y hasta el día 26. Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual del alquiler y la renta de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma. También el formulario de solicitud, que se puede cumplimentar en línea.

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Cabe señalar que el contrato podrá prolongarse hasta 75 años, teniendo una duración inicial de 14, con prórrogas automáticas de siete años “siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones”, explican desde el Gobierno central.

Entre los requisitos para acceder a estas viviendas figura no tener otra en propiedad y disponer de unos ingresos conjuntos entre 2,5 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Los hogares se asignarán por sorteo ante notario