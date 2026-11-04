El desempleo aumenta en la comarca de Ferrolterra por tercer mes consecutivo

Operarios de Rilo, en el punto limpio Jorge Meis

El desempleo se incrementó en octubre en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal en 273 personas y encadena tres meses consecutivos de subidas que, además, sitúan el número inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– por encima del que se registró hace un año. Actualmente hay 8.765 residentes en Ferrolterra que están en disposición de trabajar pero no tienen dónde.

Los últimos datos apuntan a que la creación de puestos de trabajo se ha interrumpido, al menos momentáneamente, si bien la campaña de Navidad que ya está en marcha en muchas de las empresas del sector servicios que refuerzan sus plantillas provocará una nueva caída de la cifra de parados, aunque está por ver en qué medida.

En lo que respecta a las cifras oficiales, si en septiembre había 273 personas menos apuntadas en el antiguo INEM, en buena medida a consecuencia de la finalización de los contratos de la temporada de verano, especialmente en la franja de edad más joven, en comparación con octubre de 2025, hay ahora 164 más.

El número de personas paradas en el sector de la construcción bajó en 63 desde octubre del año pasado

El paro, además, afectó a la inmensa mayoría de los territorios. Solo en cinco –Narón y San Sadurniño, con dos menos; Monfero, con uno; Cerdido, con cinco, y Ortigueira, con 11– había al cierre de octubre menos desempleados que un mes antes. El resto presentan un balance negativo, encabezados por la ciudad naval, que sumó 141 parados más, hasta situarse en los 3.886. El aumento también fue sensible en As Pontes, que suma 46 más, pero también en Cedeira –27– y Mugardos, con veinte. En el resto, los incrementos son más discretos.

Además, y como es costumbre, el desempleo castiga especialmente a la población femenina. De la totalidad de personas apuntadas en el SEPE, hay 3.544 hombres y 5.221 mujeres. Con todo, hay excepciones. La más llamativa es la de Narón el mes pasado, no solo porque se desmarcó de una tendencia generalizada de destrucción de empleo –de los ocho grandes municipios fue el único, junto con Lugo, en este caso por el impacto del San Froilán–, sino porque creó más puestos de trabajo ocupados por mujeres y, además, jóvenes –la mitad, menores de 25 años–.

Más preocupante es la evolución interanual porque las cifras ya no están tan condicionadas por la estacionalidad. Así, aunque hay 164 personas paradas más, la destrucción de puestos de trabajo ha sido desigual. En el caso del sector primario no se ha producido, ni tampoco en la construcción, que es la actividad que con mayor intensidad está tirando de la economía. En octubre había 527 personas en las listas del SEPE, lo que supone 63 menos que hace un año.

Solo en cinco de los veinte municipios de Ferrolterra se crearon puestos de trabajo a lo largo del mes de octubre

La industria es la gran damnificada. Son 691 personas en el paro, 53 más que en el mismo mes de 2025, aunque con diferencias por comarcas, puesto que en el territorio del Eume ha sido todo lo contrario.

Por su lado, los servicios, que constituyen el sector más amplio e importante de la economía, han generado empleo en estos doce meses, aunque de un modo poco más que anecdótico, con apenas 36 contratados de un total que supera las 6.000 personas.

También se ha disparado el número de personas que buscan su primer empleo. Hay en las tres comarcas 1.257 personas, que son justamente 214 más que el 31 de octubre de 2025.