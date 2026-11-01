Nueve de cada diez alojamientos en Ferrol, Eume y Ortegal son VUT

Vistas de la ciudad naval desde lo alto de la iglesia de San Julián Daniel Alexandre

Ferrolterra dejó atrás el verano, periodo por antonomasia del turismo, y se prepara para otra época en la que los desplazamientos y pernoctas se incrementan con respecto a otros periodos del año: la Navidad. Lo hace con unas cifras reveladoras, y es que nueve de cada diez alojamientos registrados oficialmente en las tres comarcas se corresponden con Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Así se desprende de los datos recogidos en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de la Xunta (REAT) –con fecha de referencia del pasado 1 de octubre–, presente en el Sistema de Intelixencia Turística de Galicia, en donde figura que de los 1.744 establecimientos inscritos en los 20 municipios que componen Ferrol, Eume y Ortegal, 1.562 son VUT, es decir, el 89,6% del total.

Cabe señalar que este porcentaje supera la media gallega. En este sentido, en el conjunto de la Comunidad el registro autonómico contabiliza 32.841 alojamientos, de los que 28.338 son Viviendas de Uso Turístico, el 86,3%. Por provincias, en la de A Coruña el porcentaje se sitúa en el 85,1%, mientras que solo Pontevedra, con el 90,6%, está por encima de las cifras de Ferrolterra –en Lugo el porcentaje de VUT es del 80,9%, mientras que en Ourense cae al 71,8%–.

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Para comprender mejor el balance es necesario precisar que no son lo mismo las Viviendas Turísticas que las Viviendas de Uso Turístico. El ejecutivo autonómico define las primeras como “establecementos unifamiliares illados nos que se preste servizo de aloxamento turístico, cun número de prazas non superior a dez e que dispoñen, por estrutura e servizos, das instalacións e do mobiliario axeitado para a súa utilización inmediata, así como para a conservación, elaboración e consumo de alimentos dentro do establecemento”.

De estas solamente se contabilizan cuatro en Ferrolterra, que no se incluyen en el cómputo de las VUT, a las que la Xunta define como “vivendas cedidas a terceiras persoas, de xeito reiterado e a cambio de contraprestación económica, para unha estadía de curta duración, amobladas e equipadas en condicións de inmediata dispoñibilidade e coas características establecidas por vía regulamentaria, coa peculiaridade de que poida ser ofertado por particulares na súa propia vivenda”, figura en la web autonómica

Plazas

Pese al porcentaje elevado, el predominio de las VUT en Ferrolterra es menor si se tiene en cuenta la capacidad. Así las cosas, los 1.744 alojamientos ofrecen un total de 15.150 plazas, de las que 8.601 se corresponden con las viviendas de uso turístico, lo que supone un 56,8%. Mientras, las 6.549 restantes se reparten entre apenas 182 establecimientos de otras tipologías, entre los que se encuentran hoteles, pensiones, albergues o campings, entre otros.

En la comarca del Eume las pensiones son el alojamiento con más peso

Según los datos que figuran en la web autonómica, la media de plazas que ofrecen las VUT se sitúa en las 5,5, siendo más habituales las que ofrecen cuatro (468 viviendas) y seis (393). La media de los hoteles se sitúa en las 58, mientras que la de las pensiones baja hasta las 19 y la de los campings asciende hasta rondar las 180.

Más oferta

La ciudad naval es la que más alojamientos tiene inscritos en el registro de la Xunta, 401, de los que 372 son VUT (el 92,8%). Por cantidad, le siguen Cedeira, con 277 y 263, respectivamente, y Ortigueira, con 238 alojamientos de los que 221 son Viviendas de Uso Turístico.

Detrás se sitúan Valdoviño (137 alojamientos de los que 118 son VUT), Ares (133 y 125), y Cariño (131 y 123). Entre estos seis municipios suman un total de 1.222 establecimientos de este tipo, el 78% de todos los presentes en las comarcas. Pontedeume, con 76 VUT (de 98) y Mañón con 74 de 85 completan el grupo de las localidades con más de 70 hospedajes de estas características.

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Con el foco puesto de nuevo en la capacidad, Ferrol encabeza la lista con 3.602 plazas, seguida de Valdoviño con 1.708 –por delante de Cedeira (1.630) y Ortigueira (1.571)–. Superando el millar se sitúan también Pontedeume (1.171), Ares (1.103) y Narón (1.036). Es preciso destacar que el municipio con mayor proporción de VUT es Mugardos, con 35 de sus 36 alojamientos registrados como tal –el otro establecimiento figura como apartamento, sin plazas declaradas–.

Con cifras más bajas, tanto en número de alojamientos como de Viviendas de Uso Turístico, el listado de la Xunta recoge Narón (67 alojamientos, 49 de ellos VUT), Fene (24 y 17), Neda (13 y diez) y As Pontes (13 y nueve).

Moeche, As Somozas, Cerdido, A Capela y San Sadurniño no superan la decena de alojamientos y suman un total de 32 entre los cinco (de los que 23 son VUT). En A Capela y Monfero, este tipo de establecimientos son minoría –tres de ocho en el primero de los casos y seis de 13, en el segundo–.

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Analizando los datos por comarcas, la de Ortegal es la que registra una mayor presencia de este tipo de hospedajes, que representan el 92% de los locales y el 78% de las plazas. En el caso de la de Ferrol estas cifras bajan al 91% y 56%, respectivamente, y la del Eume supone la excepción, con el 75,8% de VUT y solamente el 31,7% de las plazas ofertadas.

Cabe remarcar que en esta comarca tienen más peso las pensiones, con un total de 19, 14 de ellas en el municipio de Pontedeume. También cuenta con seis hoteles, siete casas de turismo rural y tres campings. En Cabanas, por ejemplo, el hotel Sarga (282 plazas) y la pensión Iberia (140) superan la capacidad de sus 41 VUT, que suman un total de 239 plazas.

Alojamiento tradicional

Tal y como figura en el listado autonómico, el alojamiento tradicional suma un total de 182 establecimientos en Ferrolterra. De ellos, las pensiones son el grupo más numeroso, con 75 locales y 1.447 plazas. Ferrol cuenta con 15 y Pontedeume con 14, seguidos de Narón (ocho) y Cedeira, Ortigueira y Mañón (con seis cada uno).

Por tipología, los hoteles suponen 68 registros y ofrecen 2.209 plazas –Ferrol y Narón disponen de nueve cada uno, concentrando entre ambos casi la mitad del total–. Completan la oferta 24 casas de turismo rural (286 plazas), 15 apartamentos turísticos (16) y otros tantos campings (2.313), 11 albergues (266), así como dos más xacobeos.

El directorio del REAT contabiliza aquellos alojamientos inscritos pero no refleja ni su nivel de ocupación ni si están en funcionamiento durante todo el año.