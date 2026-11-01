El terror y la fiesta se hicieron notar este domingo en diferentes localidades de la comarca con motivo del Samaín

Los más pequeños de Ferrol Vello se animaron a participar en la fiesta Jorge Meis

La comarca de Ferrol culminó el fin de semana con la organización de varios eventos para celebrar el Samaín, una de las fiestas más esperadas del año.

De esta forma, el mes de noviembre arrancó con unas propuestas variadas en las que no faltó la ambientación terrorífica propia de estas fechas.

Es el caso de la AVV Ferrol Vello, que aprovechó la jornada del domingo para invitar a sus socios a pasar una tarde escalofriante, en la que no faltaron los disfraces. A pesar del espíritu que caracterizó a la cita, el café y el chocolate también estuvieron presentes en las mesas para que tanto los adultos como los más pequeños entrasen en calor.

Por otra parte, Narón se unió al listado de localidades que quisieron dar sustos a sus residentes. Ejemplo de ello es la asociación vecinal de Xuvia, puesto que la comisión de fiestas de Santa Rita decidió servir allí una comida popular con un menú compuesto por callos, empanada, codillo y tarta de la abuela. Además, los asistentes pudieron disfrutar de la música durante la sesión vermú y de los premios que se sortearon en el local.

La sede de la AVV Altea acogió una comidallena de callos, empanadas y codillos Jorge Meis

En cambio, los vecinos y vecinas de Ares tuvieron la oportunidad de divertirse con su tradicional Rueiro, que contó con un obradoiro de collares de “zonchos” y mesas para darle forma a las calabazas. Asimismo, la praza da Constitución fue el lugar elegido para la foliada y el conjuro de la queimada, ambas propuestas con el objetivo de animar el ambiente y ahuyentar a los malos espíritus de la zona.

No obstante, la gran fiesta de Samaín que iba a celebrar la localidad se ha pospuesto al próximo viernes 6 de noviembre. En esta, la previsión es que se ofrezcan castañas a los presentes, quienes contarán con una programación que incluirá un túnel del terror, camas elásticas y concursos, además de talleres de imanes, heridas y chapas. Aunque la idea es que las actividades se desarrollen en el mismo punto que las que tuvieron lugar ayer, la pista cubierta del CPI As Mirandas servirá como alternativa en caso de lluvia.

Por su parte, la localidad vecina, Mugardos, ha anunciado que celebrará su Magosto ese mismo día, en el mercado municipal, de 18.00 a 20.20 horas.

Concretamente, los asistentes al evento podrán saciar su apetito con las castañas que se servirán, así como disfrutar de la música a cargo de la banda de gaitas Trouleada. Ya sea con disfraces, comida u otras propuestas, la comarca ha dejado claro que conserva su pasión por el Samaín.