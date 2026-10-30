La nula productividad de los bancos de la ría preocupa a Cedeira y Valdoviño

Un momento del encuentro celebrado este viernes en la casa consistorial cedeiresa Cedida

La nula productividad de los bancos marisqueros y la grave situación derivada de esta circunstancia preocupa a los Concellos de Valdoviño y Cedeira, así como a la Cofradía de Pescadores de esta última localidad, que mantuvieron un encuentro para abordar esta problemática.

En este se acordó instar a la Consellería do Mar a que investigue las causas, “unha ou moitas”, exponen desde el ejecutivo cedeirés, que están provocando la mortandad de berberecho y almeja, así como a requerir medidas de apoyo al colectivo marisquero.

El objetivo de las partes reunidas en la jornada de este viernes es repetir el encuentro el próximo día 13, en esa ocasión, con la participación también de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, María de los Ángeles Vázquez Suárez.

Cese de actividad

El Ayuntamiento de Cedeira pone el foco en que la crisis de recursos en la ría se remonta a 2024 y persiste hasta la actualidad “agás en moi puntuais momentos de recuperación”. Y es que las profesionales permanecen paradas y la Xunta declaró el cese a comienzos de este 2026. Esto permitió a las mariscadoras poder cobrar la prestación por desempleo y comenzar a pagar la cuota de autónomas, “sen actividade que lles reporte ningún ingreso”, lamenta el Consistorio que dirige Pablo Moreda.

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Tal y como apuntó en la reunión la vicepatrona segunda del pósito y presidenta de las mariscadoras, Susana Bellón, las doce mujeres de Cedeira y Valdoviño que conforman la agrupación de mariscadoras ya realizaron varias siembras “cun resultado desolador”. En este sentido, desde el gobierno cedeirés ponen el foco en que “nin a ameixa, nin tampouco o berberecho, que era o seu principal recurso, prosperan”.

Reserva Mariña

Ante esta situación, el colectivo demanda que se adopten las medidas necesarias para recuperar los bancos marisqueros y dotar de futuro al sector. Recuerdan, asimismo, que la ría de Cedeira está declarada Reserva Mariña de Interese Pesqueiro desde 2009, por lo que consideran que su protección debería estar asegurada.

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Reclaman, también, un convenio o alguna fórmula que garantice la viabilidad económica, “a través da realización de traballos de recuperación”.