El GALP Golfo Ártabro Norte organiza jornadas informativas sobre la iniciativa ‘Feito co Mar’

En Pontedeume, la iniciativa se llevará a cabo por la mañana en la Casa da Cultura Daniel Alexandre

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte organiza el próximo mes una serie de encuentros informativos sobre el proyecto ‘Feito co mar’, una iniciativa dirigida a las personas interesadas en el emprendimiento a través de la transformación de los productos del mar.

En el caso de Ferrolterra, estas sesiones se llevarán a cabo en Pontedeume y Ferrol, en ambos casos, el 4 de noviembre. Será la Casa da Cultura eumesa la primer en albergar el encuentro (12.30 horas), que llegará a la ciudad naval –Sala Curuxeiras de la Autoridade Porturaria– a las 16.30.

‘Feito co mar’, el proyecto de los GALP que busca promover patés, conservas o platos elaborados Más información

Las personas que acudan a estas sesiones previas conocerán la programación detallada de los Viveiros Formativos de Emprendemento, que comenzarán en 2027 con dos programas diferenciados. El primero de ellos será de iniciación, mientras que el segundo se centrará en la profesionalización. “Estarán orientados á formación práctica, á experimentación e ao acompañamento de proxectos de emprendemento e innovación”, explican desde el GALP, recordando que la responsable de los mismos será Carme Freire, del proyecto ‘Daquí darredor’.

A las citas de Pontedeume y Ferrol le seguirán las de Miño y Paderne –el día 5–.