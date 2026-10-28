Educación destina 2,8 millones a mejorar el CPI Atios y los IES de Fene y Concepción Arenal

Vista parcial del instituto ferrolano Daniel Alexandre

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se reunió este miércoles con los directores de once colegios e institutos de la provincia de A Coruña para presentarles los proyectos de mejora que la Xunta acometerá en sus respectivos centros. En total, la inversión asciende a 15 millones y, según dijo, la intención es comenzar a licitar ya, antes de finalizar el presente año, algunas de estas intervenciones a través del procedimiento de anticipado de gasto.

De las once actuaciones, ocho son rehabilitaciones integrales y se centran principalmente en mejorar el confort de la comunidad educativa y de hacer los centros más eficientes energéticamente. Aquí se incluyen las obras en el CPI Atios de Valdoviño y en el instituto de Fene. Además, habrá dos ampliaciones y la cubrición de una pista, que será justamente la del Concepción Arenal, respondiendo así a una demanda que se abordó en varias ocasiones en el pleno municipal y también en el Parlamento autonómico.

El conjunto de las intervenciones en los centros de Ferrolterra se aproxima a los 2,8 millones. Al instituto de Fene se destinarán 700.000 euros y consistirán en el cambio de cubierta, la colocación de nuevas ventanas y persianas, el aislamiento térmico de las fachadas con el sistema SATE, la instalación de falsos techos y luminarias y trabajos de pintura en el interior. En el Atios se invertirán 1,37 millones, también para acometer una rehabilitación integral, muy parecida a la de Fene, mientras que en el Concepción Arenal se abordará, con una partida de 700.000 euros, la cubrición de una pista exterior para las aulas de Educación Física.