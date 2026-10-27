Dos “tesoros” de cristal para completar la historia de las gaseosas de Ferrolterra

Juan Carlos Villar Angeriz, frente a su amplia colección, con dos botellas de fábricas de Ferrolterra J.V.A.

El pasado industrial de Ferrolterra va más allá de los astilleros y también lo protagonizaron el agua carbonatada, los tapones de porcelana y los cierres de alambre. Hubo una época en la que casi cada municipio de la comarca contaba con sus propios fabricantes de gaseosas, pequeñas y medianas empresas que abastecían a cantinas, romerías y hogares mucho antes de que las multinacionales de los refrescos llegasen para quedarse. El investigador Juan Carlos Villar Angeriz, vecino de Coristanco, dejó constancia de esta actividad comercial en 2022 con la publicación de ‘Apuntes sobre la gaseosa en la provincia de A Coruña’, un libro editado por la Diputación de A Coruña.

Para el también presidente de la asociación Gaseosas de Galicia, el trabajo de campo sigue abierto pese a custodiar una colección que supera los 1.200 envases, una muestra que expone en un pequeño gran museo en las instalaciones de su propia casa.

Pese a la multitud de botellas, sobres, facturas, publicidad y maquinaria que ha logrado recopilar, en su catálogo quedan “dúas espiñas cravadas ben gordas” relacionadas con la presencia de este sector en Ferrolterra, explica a preguntas de este Diario. Se trata de dos recipientes de la marca cedeiresa Arribí y de la cooperativa La Ferrolanita, cuya “búsqueda” sirve hoy de excusa perfecta para desempolvar la memoria de un sector que llenó de burbujas la comarca.

Desde niño

La vocación de Villar Angeriz por rescatar este patrimonio cotidiano surgió en su infancia. “Empecei de cativo. Con dez ou doce anos xa tiña apartada unha colección de sete ou oito botellas, sen darlle maior importancia, porque eran diferentes”, explica, incidiendo en que, ya de adulto, continuó con esta peculiar afición. “Dinme conta de que tiña aquela caixa de gaseosas alí e entroume unha curiosidade. Percateime de que isto ía moito máis alá do que a min me parecía, e que case en cada concello houbera unha fábrica”, relata el coristanqués.

Visita de un campamento al museo creado por el vecino de Coristanco Cedida

En el caso concreto de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal –con un espacio diferenciado en el libro– el investigador se percató de que, frente a otras zonas en donde el consumo de gaseosa era esporádico o minoritario, esta área presentaba una alta concentración de fabricantes. “Houbo un boom tremendo e coincidiron moitas fábricas á vez”, reflexiona Villar, quien vincula de forma directa este fenómeno al tejido socioeconómico de la zona. “Consumiuse moita gaseosa, entendo que tamén polo poder adquisitivo da zona debido aos estaleiros”, expone, incidiendo en que “a principios do século XX a gaseosa era para as clases máis poderosas e en Ferrol había establecementos como os casinos, os grandes cafés, frecuentados polos militares e a burguesía un pouco máis acomodada”.

En el caso concreto de la ciudad naval, Villar Angeriz recoge en su libro varias firmas, como Gaseosas Aurora, La Salud, La Copa, La Deliciosa, El Águila, Aullón, La Ferrolana, Albín o La Ferrolanita –nacida de la unión de fabricantes locales de varias marcas diferentes–. También, por su puesto, la más que reconocida Los 15 Hermanos, fundada en 1938 por José Espiñeira Pérez. “Foi unha empresa moi forte, moi potente a nivel nacional”, expone el coleccionista, que recuerda que, tras comenzar en el sector del transporte en Xuvia, Espiñeira se trasladó a Ferrol y acabó absorbiendo diversas fábricas de gaseosas –como Naya y Constantino Amado Cagiao, en Pontedeume, y más tarde Lanzós, en Valdoviño– para controlar el mercado y restar competencia.

Ejemplos de botellas de la ferrolana Los 15 Hermanos J.V.A.

En su investigación, Villar Angeriz llegó a entrevistarse con ferrolanos vinculados a esta fábrica, que le contaron historias y anécdotas de Los 15 Hermanos. “Era un gentelman comercial”, expone, añadiendo que “tiña bastante chispa. Todos os comerciantes acordábanse del con sorna porque era agresivo nas súas formas de captar aos clientes”, expone este vecino de Coristanco, que recuerda que “tiven a sorte de falar cunha señora de Pita Balsa, de onde saíu a gaseosa Pibal, e tamén cunha persoa vinculada con Luis Añón Piñón, de gaseosas UPI”. El investigador consultó también el archivo del Concello de Ferrol, en donde, asegura, “tratáronme moi ben e puiden acceder a documentación como, por exemplo, a contribución industrial”. En su libro, el experto rememora que la empresa llegó a firmar un acuerdo único en España para distribuir la marca madrileña La Casera. “La apuesta no tiene buena acogida por parte de los consumidores, que prefieren el producto local presente en sus hogares durante más de 60 años”, recoge la publicación, que rememora que el cierre se produjo en 2002.

Para hacer frente a este dominio local y, sobre todo, a la llegada de las franquicias nacionales que abarataban los precios con promociones inasumibles para los pequeños productores, varios empresarios ferrolanos se aliaron. Firmas como La Barca, La Pilarica, La Salud, Casa Salus y AUPI comenzaron a embotellar bajo La Ferrolanita. “Os nosos gaseoseiros intentaron facer cooperativas dentro dos núcleos urbanos máis grandes para facer fronte a esa competencia”, expone Juan Carlos Villar. Precisamente, el envase de dicha cooperativa es uno de los objetos que ansía sumar a su colección. “É un pouco como a busca do tesouro”, comenta entre risas, incidiendo en que “fixeron unha botella dunha calidade excepcional dun fabricante de Gijón, que eran máis caras porque o vidro era moito mellor. Tiña unha serigrafía preciosa, ademais a dúas cores”, rememora con admiración. “Está na miña carpeta de obxectivos desde fai 20 anos. A ver se a conseguimos”, desea.

Así las cosas, mientras unos apostaron por la calidad en el cristal, otros buscaron sobrevivir en el mercado ofertando variedad de sabores. Así, Luis Aullón Piñón (AUPI) apostó por referencias como NIK, Danzón y el refresco de manzana Maza-ju. En Mugardos, la fábrica La Princesa –fundada por la familia Zárate en 1892– se adelantó a su tiempo lanzando en los años 30 Píc-Nic, un refresco de zarzapilla. “Es la precursora de las actuales bebidas a base de cola”, remarca el libro del investigador, que recoge también la llegada, años más tarde, de la Kiola, la gaseosa negra. “Nun principio non tivo éxito ningún porque non era atractiva á vista”, explica Villar Angeriz, recordando que se le decía al fabricante: “Señor Zárate, non traia aquí a agua das pozas”, indica entre risas. En Fene, la fábrica Servia de Maniños también se aventuró a envasar su Servicola.

Publicidad en cartón de los refrescos Zárate, de Mugardos J.V.A.

Aquellas que no innovaron con las formulaciones se aferraron a la calidad de su materia prima, como fue el caso de José Montero Leal, que fundó su fábrica en Narón en 1966. “Para la elaboración de sus productos utilizan agua de un manantial propio denominado Alaska. La baja temperatura del agua y su paso directo a la fábrica aportaba una gran calidad final al producto”, recoge la obra editada por el organismo provincial, que remarca que la firma cerró en 2019 por jubilación de los dos hermanos que la regentaban. Este adiós se vivió también en otras plantas de la ría, como la Deliciosa-Aguas de La Basana y La Pitusa, ambas de Neda.

La investigación realizada por el coristanqués recoge también la huella que dejó este sector en localidades como As Pontes (El Hogar) y Pontedeume (Manuel López Seijo, Constantino Amado o Manuel Naya), y llega también hasta el municipio de Cedeira, donde operaban Nebril y Arribí, esta última creadora del refresco Borinmquen. De esta última fábrica ansía también Villar uno de sus frascos. “Fun unhas vinte veces, petando polas portas, polos bares, os vellos ultramarinos...”, recuerda el investigador, que no pierde la esperanza de que, en algún trastero de las comarcas, puedan estar cogiendo polvo alguna de estas dos botellas que todavía no tiene en su poder.