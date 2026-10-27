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Ferrolterra

Disponibles desde este miércoles los Bonos Activa Comercio en la segunda edición de este año

Más de 300 establecimientos de Ferrol, Eume y Ortegal están adheridos a esta campaña de la Xunta

Redacción Ferrol
27/10/2026 21:43
Los comercios pueden adherirse hasta el 15 de diciembre
Los comercios pueden adherirse hasta el 15 de diciembre
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La segunda edición de los Bonos Activa Comercio comienza este miércoles con la posibilidad de conseguir descuentos de hasta 30 euros por persona en más de 300 establecimientos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que indicó que el objetivo es movilizar, a nivel gallego, más de 8,5 millones de euros en compras en tiendas de proximidad

Para ello se destinarán un total 2,5 millones en descuentos, cuyos bonos están disponibles para su descarga desde las 09.00 horas de este miércoles en la página web

Mecanismo

Cabe recordar la mecánica de esta iniciativa. En este sentido, el importe se irá reduciendo en función del valor de la compra: para aquellas iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 el descuento será de cinco euros. La rebaja será de diez para las iguales o superiores a 30 –e inferiores a 50–. A partir de esta cantidad, la rebaja alcanzará los 15 euros. 

Como en ocasiones anteriores, cada persona podrá descargar un único bono y no se limitará el número de usuarios que puedan hacerlo, “senón que cando o importe total dos descontos realizados alcance os 2,5 millóns de euros, os bonos descargados xa non se poderán usar”, explican desde el gobierno autonómico.

La Xunta destaca en Fene el poder del Bono Activa Comercio para estimular el consumo

Más información

Además, se invita a la clientela a participar en un sorteo a través de las cuentas de TikTok e Instagram de la Xunta. Para ello es necesario dar a “me gusta” a la publicación correspondiente en cualquiera de los perfiles –@xuntagal y @xuntadegalicia–, mencionar la etiqueta #ComercioGalego, el establecimiento en el que se realizó la compra, la localidad y una persona que pueda estar interesada en el sorteo. 

Los ganadores de los cuatro bonos de 250 euros que se otorgarán como premio tendrán una semana de plazo para reinvertir dicha cantidad en los establecimientos adheridos a esta campaña autonómica

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