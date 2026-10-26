Aneiros destaca la buena acogida de la FP acelerada en su visita al CIFP Fraga do Eume

Un momento de la visita de Aneiros al alumnado del CIFP Fraga do Eume Cedida

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, visitó este lunes a los 14 alumnos y alumnas que cursan la FP acelerada en los certificados de Procesos básicos de pastelería y Sobremesas en restauración en el CIFP Fraga do Eume, donde destacó la "boa acollida" que están teniendo estos itinerarios que proporcionan a quienes los cursan "unha formación intensiva de duración reducida, entre catro e seis meses, orientada a unha rápida cualificación e inserción laboral".

En febrero comenzará esta modalidad de FP acelerada en las formaciones de Preelaboración e conservación de alimentos y Técnicas culinarias. Aneiros recordó que esta certificación profesional puede convalidarse para la obtención de un título en el futuro.

Aneiros explicó que en diciembre se va a abrir el plazo de matrícula para la segunda edición de estos ciclos, que comenzarán en diciembre. En la comarca, esta modalidad de FP acelerada se imparte también en el CIFP Ferrolterra y en el IES Punta Candieira.