La petición de órdenes de protección pasó de 27 a 49 con respecto a 2025

Minuto de silencio de la corporación ferrolana, este verano D. Alexandre

Un total de 49 mujeres solicitaron a lo largo del segundo semestre del presente año medidas de protección contra sus parejas o exparejas en el partido judicial de Ferrol, según los datos que ha dado a conocer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –TSXG– elaborados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. La cifra contrasta con las 27 que se pidieron en el mismo periodo del año 2025 y revela que los municipios del área se desmarcan de una tendencia que en Galicia fue positiva, al descender en un 9,6% las solicitudes y un 12,2% las que finalmente se adoptaron.

En el partido judicial de Ferrol –los concellos de Ares, Cabanas, A Capela, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño–, de las 49 medidas de protección solicitadas, 41 tuvieron como víctimas a mujeres españolas mayores de edad, mientras que las otras ocho fueron presentadas por extrajeras, también de más de 18 años. En lo que respecta a la nacionalidad del denunciado, 40 eran españoles y nueve no. No hubo, en esos tres meses ninguna solicitud por parte de mujeres menores de edad, según figura en la base de datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

En lo que respecta a las medidas adoptadas por los órganos judiciales también se han constatado diferencias entre la primavera de 2025 y la del presente año. Así, de las 27 solicitudes de ejercicio anterior, una acabó en privación de libertad, diez con una orden de alejamiento y otras nueve con prohibición de comunicarse con la mujer denunciante. Este año, sin embargo, las medidas que se decretaron fueron 23 órdenes que obligaban al denunciado a no ponerse en contacto con la víctima y otras tantas le impedían volver al lugar en el que se habían producido los hechos, generalmente la vivienda.

Por su parte, en el partido judicial de Ortigueira –además del que le da nombre, Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón y Moeche– se registraron dos peticiones de órdenes de protección, ambas enunciadas por españolas mayores de edad, por las seis que se tramitaron en el mismo periodo del año 2025. En este caso, la mitad fueron presentadas por mujeres de nacionalidad española con 18 años o más, y las otras tres por extranjeras mayores de edad.

En el caso de las medidas adoptadas por los órganos judiciales, se decretaron dos órdenes de alejamiento y otras tantas de prohibición de comunicarse con la mujer denunciante a lo largo de este periodo.