Así es el proyecto para convertir la despensa de Ferrolterra en un destino turístico internacional

Ateneo obradoiro do proxecto Ferrolterra, produto e territorio Jorge Meis

La comarca de Ferrol no aparece habitualmente en las rutas gastronómicas de Galicia, un espacio que casi siempre ocupan otras zonas como las Rías Baixas. Ahora, la asociación Slow Food Compostela se propone “corregir” ese desequilibrio con ‘Ferrolterra, producto y territorio’, un proyecto financiado por la Diputación de A Coruña –con una ayuda de 112.360 euros– que busca dar una salida turística a la producción local de la zona. Así, la iniciativa trabajará a la vez con dos colectivos diferenciados pero unidos al mismo tiempo: por una parte, el de los productores y elaboradores y, por la otra, el de la hostelería.

Uno de los puntos de partida es la producción primaria y su elaboración, que la asociación quiere acercar después a la restauración. Rocío García Carregal, responsable de Slow Food Compostela, explica que esa tarea va más allá de poner en contacto a los unos con los otros. “Muchas veces incluso tenemos que acabar generando el canal de transporte”, comenta, incidiendo en que la distribución de la última milla es “uno de los grandes problemas que tenemos en Galicia”. En su opinión, llevar la mercancía de una aldea a un restaurante cercano resulta a veces “mucho más complicado que a lo mejor la gran distribución de Madrid hasta aquí”.

Refuerzo

El proyecto comenzó recientemente, el pasado 19 de octubre, con dos jornadas de formación para productores (en la cooperativa Campo Capela) y hosteleros (en el Ateneo Ferrolán).

Un instante del encuentro celebrado el pasado día 19 en Campo Capela Slow Food Compostela

Estos encuentros sirvieron para trabajar en la situación actual de ambos sectores. A este respecto, desde la entidad inciden en que “a veces el productor no tiene todos los permisos necesarios, o no tiene todas las condiciones para el transporte, o no está actualizado en normativas...”, enumeran, poniendo de ejemplo que “acaba de entrar una normativa en agosto sobre el packaging que les va a complicar mucho el trabajo”. Por otra parte, la asociación señala que “queremos favorecer también la actualización de los propios profesionales de la restauración, para que sepan la importancia de comprar este producto de proximidad”.

La segunda línea de trabajo de este proyecto consistirá en un paquete turístico que Slow Food Compostela desarrollará junto a Rutas Meigas, una agencia de Santiago que opera en toda la Comunidad y que se mueve bastante en el mercado extranjero, sobre todo el estadounidense y europeo.

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La idea, explica García Carregal, es una estancia de dos o tres días por la comarca que combine producto, visitas a explotaciones, restaurantes y paisaje. El objetivo es, por ejemplo, que un viajero que llegue a Santiago “o bien vía haciendo el camino, o bien vía aeropuerto” , después se desplace “en un paquete de dos, tres días por la zona”.

Para dar a conocer todo el potencial de la comarca, la asociación organizará unos “roteiros “con influencers gallegos que recorran el territorio y lo cuenten a sus seguidores. “La gente siempre piensa que vamos a traer, no sé, a Dulceida o algo así”, expone Rocío, remarcando que la lista todavía no está cerrada y que se buscan creadores de contenido que “tengan un perfil un poquito más profesional”, vinculado a la gastronomía, la naturaleza o la salud.

Terra Madre Day

La tercera acción de ‘Ferrolterra, produto e territorio’ está prevista para diciembre y enlaza con el origen del movimiento Slow Food, que nació en 1986 en la localidad italiana de Bra, –fundado por Carlo Petrini– y defiende una alimentación “buena, limpia y justa”.

Participantes en la formación dirigida a productores Slow Food Compostela

Esta corriente llegó a Compostela en 2016. “Trabajamos como si fuéramos una especie de delegación”, precisa García Carregal. Cada 10 de diciembre, la red internacional celebra el ‘Terra Madre Day’, una jornada en la que, según explica, “se cocinan alimentos que son propios de la biodiversidad local”. Así las cosas, el proyecto quiere sumar a esa cita a una veintena de establecimientos de Ferrolterra, con el fin de que “cada uno haga un plato que sea propio de su zona y con un alimento característico”. Todo ello, indica Rocío, “de forma coordinada y al mismo tiempo”.

Desde la asociación ponen el foco en el gran potencial que tiene la comarca. “Nos pareció que era una zona no tan conocida como otras y con muchas posibilidades. Hay muchos restaurantes muy interesantes que trabajan con una línea de cocina más o menos tradicional pero que apuesta por el producto local”.