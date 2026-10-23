Los sindicatos urgen a la patronal del transporte de mercancías a seguir negociando

Protesta, este jueves en el polígono naronés Cedida

El polígono Río do Pozo fue el escenario, este jueves, de la última movilización organizada por los sindicatos con presencia en la mesa del transporte de mercancías de la provincia (CCOO, CIG y UGT) para forzar a la patronal a reanudar la mesa de negociación, que está “partida”, sostienen, “porque a representación empresarial non acepta as reivindicación sindicais, que se fundamentan en adaptar o convenio á realidade do sector”.

Tras las protestas de A Coruña y Santiago, este jueves fue en Narón, la última de las previstas, pero los sindicatos advierten de que el conflicto continuará si la patronal se niega a negociar.

La parte social reclama incrementos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, así como avances en la jornada y en la remuneración de los tiempos de trabajo en el sector. CCOO apunta, con respecto a estas peticiones, que la diferencia entre los salarios y la inflación es de un 15% desde 2013 y que el año pasado se consiguió un incremento del 4% y que las pagan extraordinarias pasasen de 25 a 30 días, con la intención de negociar con más tiempo un convenio plurianual de más calado.

Sin embargo, denuncian que eso no solo no se ha producido, sino que por la parte empresarial no ven disposición para alcanzar un acuerdo.