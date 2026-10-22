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Diario de Ferrol

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Ferrolterra

Un maratón de doce curtas do Chanfaina Lab na Piruchela une Neda con San Sadurniño

A escolma que se proxectará este venres 23, con algúns dos creadores, conecta dun xeito ou doutro coa vida da real vila

Redacción Ferrol
22/10/2026 20:43
Fotograma de ‘Pedro Chosco’, unha curta de NaraíoMedia na que aparecen dous actores nedeses
Fotograma de ‘Pedro Chosco’, unha curta de NaraíoMedia na que aparecen dous actores nedeses
Cedida
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O Chanfaina Itinerante sae o venres 23 das súas terras, San Sadurniño, para ofrecer unha sesión especial en Neda, na que se ofrecerá unha escolma de curtametraxes que achega ao espectador á realidade cultural da vila e da súa contorna, xa sexa por vínculo directo ou a través de conexións persoais. Este encontro desenvolverase no local do colectivo Piruchela (rúa Trovador Esquío, 14), ás 20.30 horas, e contará con algúns dos veciños e veciñas creadores das obras.

Entre os títulos vencellados directamente co concello nedés están ‘Electra’ (Teño unha horta, 2018), ‘A pena do Vicente’ (Abel Vega, 2023) e ‘Muíño d’abaixo’ (Cristina Souto, 2023). Así mesmo, ‘Pedro Chosco’ (NaraíoMedia, 2023), por facer partícipes a dous actores locais, e ‘E fíxose a Luz’ (Fran da Lobeira, 2018), por contar unha historia próxima á realidade da contorna.

En cambio, ‘Casa Torina’ (Ana Moreiras, 2019), foi elixida pola relación da cineasta coa Piruchela, protagonizando un podcast xunto a Miguel de Lira e cunha exposición artística nas súas instalacións. ‘Arrolo’ (Lucía Estévez, 2018) conecta coa próxima visita da actriz Melania Cruz ao local, e a relación de ‘A Gatiña de San Sadurniño’ (Fernando Cortizo, 2024) co Samaín motivou a súa escolla, a unha semana da súa celebración.

Ademais, proxectaranse ‘Onde Cristo falou con Rosa’ (Pablo Fontenla, 2025), ‘Vellamorta’ (Juan Galiñanes, 2023), ‘Aquilino das Seixas’ (Antón Rodríguez, 2019) e ‘Nós mesmas’ (Ana Pontón, 2017), que amplían o foco propoñendo un percorrido diverso, unido pola idea de proximidade e pertenza.

Chanfaina

Como o prato que lle pon nome, o Chanfaina Lab reúne cada ano en setembro a un grupo moi heteroxéneo, e aberto, de persoas apaixonadas da creación cinematográfica para filmar imaxes como as que se levan a Neda.

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