La repotenciación del parque ‘Coriscada’ evitará la emisión de 39.000 toneladas de CO2 anuales

Ángeles Vázquez, en su visita al parque eólico entre Mañón y Ortigueira Jorge Meis

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, destacó este jueves en su visita al parque eólico ‘Coriscada’, propiedad de Endesa, las bondades de los programas de repotenciación, un proceso que afecta a un total de 24 polígonos de toda Galicia y que permitirá reducir el número de aerogeneradores a tan solo 150. Actualmente suman 1.047. “Son todo beneficios”, apuntó la responsable de las políticas ambientales de la Xunta, que pudo conocer in situ, en compañía de la directora xeral de Enerxías Renovables, Paula Uría, y también de los alcaldes de Mañón, Alfredo Dovale, y Ortigueira, Valentín Calvín, el desarrollo de los trabajos de desmantelamiento e instalación de los nuevos molinos.

Vázquez agradeció la apuesta de Endesa por Galicia –tiene otros siete proyectos de modernización sobre la mesa– y por las repotenciaciones, una medida que, dijo, la Xunta “promove” porque “son moi beneficiosas ao incrementar a nosa competitividade e facernos máis sostibles a todos os niveis”.

En ese sentido, aludió a los últimos informes de la ONU que insisten en la trascendencia de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. “Sen avogar pola enerxía verde e limpa non o imos conseguir”, manifestó la conselleira, que reiteró que “Galicia está no bo camiño. Temos unha data, 2040, no horizonte e temos que chegar coa axuda da repotenciación”.

La conselleira hizo balance de estos reacondicionamientos de los parques. De las 24 solicitudes, nueve están aprobadas y cinco están en marcha, entre estos, el de ‘Coriscada’. Entre las bondades, Vázquez aludió a la integración paisajística, pues “pasar de corenta a catro aeroxeneradores é un antes e un despois”, pero también es un punto de inflexión la “tecnoloxía desenvolvida para a protección da avifauna” y, sobre todo, “traballar para que, nun mundo electrificado, Galicia non dependa de enerxía externa podendo ter a súa propia”.

Las obras incluyen la puesta en valor patrimonial de las 22 mámoas y del Camiño dos Arrieiros

Aunque las repotenciaciones se han quedado al margen de la paralización que ha afectado a muchos parques eólicos de nueva construcción, la conselleira considera que la agilización administrativa va a ser determinante y, también, una meta para el gobierno gallego. “Estamos procurando que un proxecto non vaia máis alá dos 15 meses, incluso estamos a propoñernos que non se estenda máis de doce, o que non quere dicir que non traballemos con rigor”. Aludió, a este respecto, a la guía que su departamento acaba de publicar para “analizar os recursos ecosistémicos e para que haxa maior transparencia”.

En este punto, Ángeles Vázquez se refirió a las partidas que los proyectos aprobados y en marcha como el de ‘Coriscada’ destinan a la protección patrimonial. En toda la zona afectada por el polígono hay catalogadas veintidós mámoas que se están adecentando y limpiando y se trabaja también en la potenciación de una ruta ancestral, O Camiño dos Arrieiros, que desde la Prehistoria conectaba Bares con As Pontes. “Non debemos esquecer”, añadió, “que estas medidas de protección” también se extienden a especies vegetales y animales sobre las que, en el periodo de funcionamiento de los parques, se realizan “controis exhaustivos”.

“Non vemos ningún perxuízo nin desde o punto de vista medioambiental nin desde os recursos naturais ou culturais”, dijo, “e si beneficios de todo tipo”, por lo que insistió en que “a línea que emprendemos no seu día ímola seguir desenvolvendo” con modificaciones que se han incluido en la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos que están en fase de tramitación.

La Xunta busca que la tramitación administrativa se reduzca a 12 meses

Se trata, en concreto, de elevar del 10% al 20% la variación máxima de la potencia autorizada para que un proyecto se considere una modificación no sustancial del parque original, una flexibilización de los requisitos que acarreará también una simplificación administrativa. Además, también se introducirán medidas fiscales y administrativas para clarificar “os criterios aplicables a parques existentes en zonas de la Rede Natura 2000”. Por ello, se considerará que existe una implantación de nuevos equipos solo cuando se instalen en posiciones distintas a las actuales, se incremente la altura de la parte del molino que conecta las palas con el eje principal o haya que construir nuevos viales, plataformas de montaje o canalizaciones.