Enfermeras de centros de salud de Ferrolterra forman en alimentación complementaria de lactantes
Estas profesionales expusieron una intervención desde la metodología Procc (Procesos Correctores Comunitarios),
Enfermeras especialistas de los centro de salud de Ares, Fene y Mugardos del Área Sanitaria de Ferrol desarrollaron una actividad formativa, que bajo el lema ‘Entre culleres e dúbidas alimentación complementaria’ buscaba ayudar a madres, padres y otras personas cuidadoras de lactantes de entre seis y 12 meses de edad, adscritos a estos ambulatorios, a iniciarse en la alimentación complementaria.
De este modo, Mónica Rey Bouza, enfermera especialista en Pediatría en los centros de salud de Ares y Mugardos; Eva Herrero Domínguez, enfermera especialista en Familiar y Comunitaria, del centro de salud de Ares; y Natalia Freire Barja, enfermera especialista en Obstetricia-ginecología, del centro de salud de Fene, realizaron una sesión grupal única, con el objetivo de “favorecer un espazo grupal de reflexión sobre as dificultades, preocupacións, expectativas e contradicións que xorden nas familias arredor da alimentación complementaria, promovendo a elaboración colectiva de formas máis saudables e axustadas de afrontar esta etapa”.
Explicaron, de este modo, que la alimentación complementaria constituye un momento de transición que afecta no solo a la alimentación del lactante, sino también a la organización y las relaciones familiares. Alrededor de este proceso aparecen con frecuencia dudas y preocupaciones como cuándo empezar, qué alimentos ofrecer, cuánto debe comer el bebé, qué hacer si rechaza determinados alimentos, si “come suficiente” o cómo actuar ante las recomendaciones de familiares y personas del entorno.
Por esto, estas profesionales expusieron una intervención desde la metodología Procc (Procesos Correctores Comunitarios), que parte de las experiencias concretas de las personas participantes, y emplea el grupo como espacio para identificar y analizar las contradicciones presentes en la vida cotidiana.
Así, se favoreció un proceso de reflexión colectiva que permitió a las familias reconocer dificultades que pueden estar naturalizadas, compartir formas de afrontarlas, y construir alternativas saludables.