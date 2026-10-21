El BNG sostiene que el proyecto de presupuestos de la Xunta “pasa por alto” las necesidades de Ferrolterra

Monasterio de Monfero Jorge Meis

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) criticó el proyecto de presupuestos para 2027 dado a conocer por el ejecutivo autonómico por “pasar por alto” las principales necesidades de Ferrolterra. A este respecto, la formación enumeró una serie de actuaciones que “seguen sen ser parte das prioridades do Partido Popular”: la puesta en valor del monasterio de Monfero; el castillo de Naraío; la regeneración de las rías de Ferrol, Cedeira y Ortigueira; la rehabilitación de centros de enseñanza como el IES Concepción Arenal, el de Fene o el Terra de Trasancos de Narón; o la edificación de un pabellón en el instituto Ferrol Vello.

Los nacionalistas afean también a la Xunta que tampoco figuren aspectos como la VAC Costa Norte o el ferrocarril de ancho métrico Ferrol-Ribadeo. “A transición enerxética nas Pontes aínda non mereceu un euro público (...) desde que Endesa anunciou o peche da central térmica e tampouco será este 2027 cando chegue a implicación e o impulso na reidustrialización”, añade el BNG en un comunicado, en el que califica de “propaganda enganosa” los anuncios realizados en materia de vivenda.

En cuanto a las partidas destinadas a infraestructuras hospitalarias, los nacionalistas apuntan los “anos de demora” y a que los presupuestos dedicados a la Atención Primaria “aumentan menos do que aumenta IPC, polo que viviremos outro ano máis de precarización”.

Por último, la formación censura que el proyecto de cuentas autonómicas para el año que viene no recoja “actuación ningunha para garantir o suministro de auga potábel na maior parte dos concellos da comarca”. Por todo ello, anuncia la presentación de las correspondientes enmiendas para “corrixir este orzamento realizado de costas á realidade e ás necesidades” de Ferrolterra.