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Ferrolterra

Ares, Cerdido, San Sadurniño y Narón presumen del distintivo Bandera Verde de Galicia

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concedió este miércoles en Vedra los reconocimientos

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
21/10/2026 20:26
Un momento de la entrega del distintivo a Narón
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Cuatro municipios de las comarcas de Ferrol y Ortegal presumen desde la jornada de este miércoles del distintivo Bandeira Verde de Galicia, un distintivo creado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en 2020 –y entregado por el Instituto de Estudos do Territorio– que reconoce los esfuerzos de las administraciones locales en materia de paisaje, eficiencia energética, educación ambiental y gestión responsable de los recursos. 

Tal y como recoge la resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia, un total de 39 Ayuntamientos contarán con este reconocimiento en 2026, frente a los 33 del ejercicio pasado. El departamento autonómico recibió un total de 42 solicitudes, quedando fuera de este sello, finalmente, los Concellos de A Illa de Arousa, Guntín y Ponte Candelas.

En Ferrolterra, serán las localidades de Ares, Cerdido, San Sadurniño y Narón las que ostentarán este sello. Cabe señalar que, tras la concesión de estos distintivos, las administraciones locales podrán emplear el logotipo específico durante un año. Este reconocimiento tiene mérito, además, a efectos de determinadas subvenciones relacionadas con el patrimonio natural, así como de ayudas dirigidas a financiar actuaciones en materia de residuos. 

El regidor sadurniñense en el acto de entrega de las Bandeiras Verdes de Galicia
El regidor sadurniñense en el acto de entrega de las Bandeiras Verdes de Galicia
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El ejecutivo autonómico anunció el pasado año la creación de la Rede de Concellos Bandeira Verde de Galicia con el objetivo de crear una estructura de cooperación para compartir buenas prácticas, desarrollar proyectos conjuntos y ofrecer apoyo técnico y económico a los municipios adheridos.

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