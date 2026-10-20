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Ferrolterra

Los descuentos de MercaNaVila llegan a 190 tiendas de Ferrolterra

La segunda edición de la campaña de la Diputación comenzó con 6.000 bonos descargados en la primera hora

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
20/10/2026 20:47
O presidente do organismo provincial facendo uso do bono do programa
El presidente del organismo provincial haciendo uso del bono del programa, en su primera edición
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La Diputación de A Coruña ha habilitado el periodo para descargar los bonos descuento de MercaNaVila, una campaña que permite a la ciudadanía ahorrar hasta 100 euros en las compras realizadas en los comercios de proximidad que se hayan adherido de los municipios de menos de 20.000 habitantes

A este respecto, en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal se podrán usar estos vales en un total de 190 establecimientos, una cifra que podrá aumentar al haberse ampliado el plazo, hasta el 20 de noviembre, para que las tiendas se sumen a la iniciativa provincial. Así las cosas, los bonos están disponibles en la página web y se podrán usar hasta la fecha anteriormente mencionada o hasta que se agote el crédito. 

Desde el organismo que dirige Valentín González Formoso recuerdan que esta segunda edición del programa está dotada de cinco millones de euros e inciden en que comenzó con una elevada demanda en sus primeras horas activa, en las que se descargaron más de 6.000 bonos, “unha cifra que reflicte a grande expectación xerada e a boa acollida”, asegura la Diputación. 

Avia Veura, José María Seijas, Valentín González Formoso y Rosa Ana García, en la presentación de MercaNaVila

La nueva edición del MercaNaVila llegará a 18 municipios de Ferrolterra a partir del 20 de octubre

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A nivel coruñés, se registraron más de 1.200 solicitudes de adhesión de comercios, una cifra que ya supera a la del pasado ejercicio. En el caso de Ferrolterra, el municipio que más establecimientos suma a la campaña, por el momento, es el de As Pontes (46), seguido de Pontedeume (29) y Fene (28). 

La mecánica de la campaña permite a cualquier persona mayor de edad beneficiarse de rebajas directas de entre diez y 30 euros por transacción. El pasado año la iniciativa logró movilizar más de 16 millones de euros en ventas, después de registrarse 293.000 operaciones a través de los más de 93.000 bonos descargados en el millar de comercios participantes.

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