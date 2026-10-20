Decomisan 95 kilos de vieira y 20 de centolla en la ría de Ferrol

Parte del producto interceptado en el interior del vehículo Gardacostas

El Servizo de Gardacostas, dependiente de la Consellería do Mar, ha devuelto ya al mar los más de 115 kilos de vieira y centolla decomisados en la mañana de este martes en la ría de Ferrol, en el marco de un operativo conjunto con la Policía Local y la Guardia Civil de Mugardos.

Los agentes de la unidad operativa de Ferrol, tras constatar la presencia de actividad furtiva en la zona, interceptaron un vehículo Ford Focus que llevaba en su interior 20 kilos de centolla (especie que se encuentra en periodo de veda) y más de 95 de vieira (cuya extracción está prohibida por la presencia de toxina amnésica). El turismo fue incautado, así como también un traje de neopreno completo, guantes, escarpines, dos pares de gafas, un cinto, una botella con espaldera y un regulador.

Tras levantar la correspondiente acta de infracción, los agentes de Guardacostas devolvieron todo el marisco decomisado al mar.